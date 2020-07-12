Журналистка Кристина Босивская рассказала о перерабатывающих медиках на бывшей авиабазе «Ганси».

«Врачи отпахали две недели! Они устали. Физически и эмоционально устали. Завтра их должны были заменить. Но вместо этого Минздрав дает какие-то отписки и говорит, что в понедельник они НАЧНУТ ИСКАТЬ смену. Смену, которая уже завтра должна была приехать в Ганси, они начнут искать через два дня?!» — написала она в своем фейсбуке 11 июля.

Это подтвердил и директор Чуйской областной объединенной больницы Бакыт Болотбеков. Он сказал, что отработавших смену медиков отпустят только «на следующей неделе», потому что «работать некому».







Замену медикам начнут собирать только с понедельника — 13 июля.

«Мы действительно попросили медиков остаться там еще на неделю, потому что работать некому. Ситуация в республике сложная, врачей не хватает. С понедельника мы начнем набирать других врачей, медсестер и санитарок. На следующей неделе мы отпустим тех, кто работает на «Ганси»», — сказал Болотбеков в интервью 24.kg.

По его словам, замену медикам, работающим в госпитале на бывшей авиабазе, не собрали потому, что врачей собирали для другого стационара.

На базе Чуйской областной объединенной больницы открыли новый стационар на 100 коек и искали медиков туда.

Медиков в стране не хватает из-за большого наплыва пациентов, поэтому власти приказали возвращать из отпусков медработников и призвать к спасению людей студентов медвузов и волонтеров. Стоит обратить внимание, что в отпусках находятся медработники, отправленные туда из-за того, что они входили в группу риска — это или пожилые врачи, или специалисты с хроническими заболеваниями.

Босивская опасается, что при таком отношении к медикам они просто «сгорят» на работе.

«Некоторые из медсестер сегодня плакали. Они устали, они истощены, им надо отдохнуть! Но вы заставили их работать еще минимум неделю», — рассказала она. По ее словам, медики боятся, что им не заплатят за работу.

Тем медикам, которые решили уехать домой, предложили добираться самостоятельно.

«Есть и те, кто завтра уходит. Уходит потому что больше не может. Потому что они хоть и супергерои, но живые люди. И им сказали добираться до дома своим ходом!!! Их даже не могут забрать и отвезти из того места, где нет общественного транспорта, а такси туда стоит минимум сомов 500», — рассказывает Босивская.