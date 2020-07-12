Похороны проповедника Чубака Жалилова — одного из наиболее влиятельных кыргызских религиозных деятелей, прошли 11 июля в его родном селе Бай-Мундуз в Джалал-Абадской области.

Родные проповедника и представители местной администрации ранее обратились к скорбящим и попросили их воздержаться от участия в его похоронах. Они говорили, что хотели бы соблюсти санитарные нормы.

«Мы просим граждан с учетом складывающейся в стране ситуации не приезжать на похороны богослова на его малой родине. Все санитарные нормы соблюдаются. Как только тело покойного прибудет, его похоронят на кладбище», — говорил аким Базар-Коргонского района Бакыт Козуев.

Но на похороны проповедника, чтобы попрощаться с ним, все же пришло множество людей. По предварительной информации их могло быть от тысячи до трех тысяч человек — подсчитать их, не посещая похороны, сложно. На видео видно, что людей действительно много.

Чубак Жалилов скончался в ночь на 11 июля, когда приехал в больницу — там у него была диагностирована двусторонняя пневмония. До этого религиозный деятель лечился дома.