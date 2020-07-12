Гайша Ибрагимова

Скончалась Гайша Ибрагимова — глава образовательного комплекса «Илим» и ассоциации «Союз образовательных учреждений». О смерти Ибрагимовой сообщили ее близкие, экс-замминистра образования.

По информации 24.kg, Ибрагимову госпитализировали несколько дней назад с пневмонией.

На ее странице в фейсбуке приносят соболезнования, называют Гайшу Ибрагимову «человеком-эпохой», духовным учителем, человеком с невероятным влиянием на страну и образование, гордостью. Ибрагимова действительно была человеком с удивительной жизнью, вложившей много сил в образование, вдохновлявшей людей.







Девочка, рожденная в ГУЛАГ

Гайша Ибрагимова родилась в 1951 году в ГУЛАГ, в селе Долинка Красноярского края России.

«У девочки, рожденной в ГУЛАГ, на всю жизнь останется обостренное чувство свободы. Свободы и любви к Кыргызстану, которые привил ей отец. «Там на Большой земле находится твоя родина – Кыргызстан. Это самое лучшее место на земле» — рассказывал отец дочери. Позже у кого-то на стене, на куске брезента девочка увидит нарисованную необычайно красивую картину – природа и невероятной красоты женщина. Эта фантастичная картина станет ассоциацией с еще невиданной родной – «Большой землей»», — так рассказывает о рождении Ибрагимовой проект «Эсимде».

До шести лет Гайша Ибрагимова жила за Северным полярным кругом, но после смерти Сталина ее родителей — Алию Хайрову и Джусупбека Есеналиева — реабилитировали, и семья вернулась на родину отца в Кыргызстан. В Кыргызстане Джусупбек Есеналиев умер, после чего мать Гайши Ибрагимовой звали на ее родину — в Поволжье. Но она хотела, чтобы дочери росли на родине отца. Одна она подняла четырех детей и объяснила им важность образования. Уже в независимом Кыргызстане дочери Алии Хайровой откроют образовательный центр «Илим».

«Гайша будет внедрять социальные и бизнес механизмы, гуманитарные принципы вместе с новейшими технологиями для того, что сегодня называется Школа. Воля к жизни, к свободе, любовь к Кыргызстану станут неотъемлемыми для дочерей Алии и Джусупбека», — пишет про это проект «Эсимде».

Гайша Ибрагимова посвятила жизнь образованию и в том числе защите учителей. Не раз она поднимала тему об их бесправии.

«У учителей и врачей самая низкая оплата труда. Из двух последних педагоги — самые унижаемые материально. Есть такой афоризм: «Никогда система образования не может быть лучше, чем учителя в школах». С таким положением дел систему образования не поднять, соответственно не поднять и экономику страны. На сегодня педагог стареет, средний его возраст составляет 50-60 лет. Завтра и их не будет», — говорила она.

В 2005 и 2011 годах Ибрагимова подавала заявления для регистрации в кандидаты в президенты. В 2005 ЦИК отказал ей в регистрации, а в 2011 году она вошла в список кандидатов. Но президентом стал Алмазбек Атамбаев.