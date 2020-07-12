Вице-спикер Аида Касымалиева рассказала в фейсбуке, что около двух недель назад почувствовала симптомы заболевания и сдала тест на коронавирус. Он был отрицательным.

«Я сразу изолировалась от семьи дома, одна и по сей день одна дома. 26 июня сдала тест, 29 он вышел отрицательный. Но КТ 4 июля показал двустороннюю пневмонию», — рассказала она.

По ее словам, «все сложное позади».







«Под наблюдением врача я я получила все уколы, и могу сказать, что сложное позади. Не могу сказать, что перенесла легко, но вовремя проверила лёгкие», — написала вице-спикер.

Пока Касымалиева остается дома, говорит, что «выходить нельзя на улицу, чтобы не заражать».

Пневмонию диагностировали и у многих других политиков и чиновников.

Двустороннюю пневмонию диагностировали у экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева — кроме того, у него есть сопутствующие болезни, сахарный диабет II типа и коронарная болезнь сердца.

У сменившего его на должности главы Минздрава Сабиржана Абдикаримова тоже пневмония.

Пневмония у депутата Бактыбека Турусбекова, экс-депутата Камчибека Ташиева, ее диагностировали у бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Пневмония была у депутата и бывшего спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, он скончался 7 июля.

Врачи говорят, что данная пневмония — это тяжелое течение COVID-19.