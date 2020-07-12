Республиканский штаб сообщил о смертях 48 человек с COVID-19 за сутки. У семи из них был положительный тест на коронавирус и они вошли в официальную статистику по смертям минздрава по COVID-19. У 41 тест был отрицательным и им поставили диагноз «пневмония», которая, по мнению врачей, ничто иное, как тяжелое течение COVID-19. Тем не менее минздрав все еще не объединил статистики.

О семи скончавшихся республиканский штаб сообщил некоторую информацию — где скончались и возраст.

В Бишкеке в Кыргызско-Турецкой больницы скончались двое мужчин 37 и 57 лет. Там же умерла женщина 58 лет. Тоже в Бишкеке, но в инфекционной больнице скончалась женщина 57 лет.







В Ат-Башинской больнице умерла женщина 64 лет, а в Жайылской больнице мужчины 36 и 52 лет.

Итого, в официальной статистике по смертям пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус 132 случая.

От пневмонии за сутки скончались 41 человек — 22 из них по стране и 19 в Бишкеке. Более подробной информации ни минздрав, ни штаб не дают. Всего от пневмонии, которая считается тяжелым течением COVID-19, скончались за время пандемии 423 человек. Большинство скончались в последние два месяца, и это намного больше числа умерших от обычной пневмонии за весь прошлый год.

Соответственно, всего, по официальным данным, от COVID-19 за время пандемии скончались 555 человек.

Пневмония, которая COVID-19

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19, тоже самое сказал и премьер Кубатбек Боронов и минздрав обещал соединить статистики по коронавирусу и пневмонии, как это делают во многих странах, но пока этого не случилось.

«В данное время возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19», — говорит врач Национального хирургического центра Министерства здравоохранения КР Сыргак Турдалиев. Он вскрывал тела скончавшихся и знает, как коронавирус действует на организм.

«При вскрытии мы обнаружили, что в мелких кровяных сосудах легких образовались сгустки крови — тромбы, которые ограничили поступление кислорода в легкие. Из-за недостатка кислорода произошло что-то наподобие микроинфаркта. Следом наступает смерть человека», — говорит он.

Он объяснил отличия обычной и коронавирусной пневмоний.

«При обычной пневмонии воспаляются ткани легких, а при вызванной коронавирусом пневмонии — мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками. Поражается большая часть легких, из-за чего дыхание становится болезненным, ограничивается поступление кислорода в организм», — говорит он.