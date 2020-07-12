Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус в Кыргызстане подтвердили у еще 719 человек, причём 500 из них в Бишкеке. Это новые рекордные показатели по количеству случаев в сутки как для всей страны, так и для столицы.

96 новых случаев было выявлено в Чуйской области, 37 — в Оше, 34 — в Баткенской области, 20 — в Ошской, 15 — в Иссык-Кульской, 10 — в Джалал-Абадской, шесть — в Таласской и один — в Нарынской.

127 из новых зараженных — медики.







О новых пациентах с пневмонией, симптомами COVID-19, но отрицательным тестом на коронавирус, штаб не сообщил.

151 человека с ранее подтвержденным тестом на коронавирус выписали из больниц. 96 в Чуйской области, 17 в Бишкеке, 15 в Баткенской области, девять в Джалал-Абадской, по пять в Оше и Нарынской области, трех в Ошской и одного в Таласской.

Шесть из выздоровевших — медики.

Скончались за последние сутки 48 человек: семь с подтвержденным тестом на коронавирус, 41 — с пневмонией.

По официальной статистике по коронавирусу, в которую не вносят данные по пневмонии, в стране 10 629 случаев заражения: количество случаев с сегодняшнего дня измеряется пятизначными числами.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли 132 человека с подтвержденным коронавирусом, а с диагнозом «пневмония» — 423 человека.

Выздоровели за всё время 3 387 человек, до сих пор болеют 7 110 человек. Из них только 670 в стационаре (24 из них в реанимации). 6440 лечатся на дому.