Что случилось?

Вице-президент Федерации Шахмат Кыргызстана Жаныбек Асанбеков написал 12 июля на своей странице фейсбуке, что никто не встретил медиков-добровольцев, которые прибыли из Москвы в аэропорт «Манас». По его словам, медиков обещали встретить вице-премьер Акрам Мадумаров и депутаты парламента Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов.

«Ни один из них не приехал в аэропорт, они даже не обеспечили врачей транспортом. Но к счастью мы приехали в аэропорт провожать своих людей и медики с нами добрались до гостиницы. Позор и стыд нашим чиновникам. Люди бросили всё и приехали помочь нам, им за билеты оплатила строительная компания, а правительство даже не смогло обеспечить транспорт им», — возмутился Асанбеков.

45 медиков прибыли в аэропорт Манас 12 июля чартерным рейсом из Москвы. На родину врачи вернулись, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.







Что говорят депутаты?

Депутат Жанар Акаев опубликовал видео на своей странице в фейсбуке, где заявил, что не поехал в аэропорт, потому что об этом его попросил минздрав.

«Я предложил минздраву свою помощь в организации встречи этих медиков. Сказал, что могу обеспечить их транспортом и номерами в гостинице. Но мне позвонил замминистра здравоохранения и сказал, что моя помощь им не нужна, а этим вопросом занимается правительство и уже назначен ответственный человек», — заявил Акаев.

Депутат попросил прощения у прибывших медиков и добавил, что в правительстве очень слабая организованность и координация.

«Сейчас приехал замминистра здравоохранения. Он признал свою халатность и попросил прощения у медиков, которых не встретили в аэропорту», — сказал Акаев.

Вероятно, депутат говорил про заместителя минздрава Мадемина Каратаева, потому что другой замминистра находится на лечении в инфекционной больнице.

Депутат Алтынбек Сулайманов написал на своей страничке в фейсбуке, что даже не знал об их возвращении на родину.

«Никто из граждан не обращался ко мне. Если бы я знал о приезде врачей, встретил бы их хорошо, как и предыдущих прибывших медиков. Это халатность правительства и посольства», — написал Алтынбек Сулайманов.

Что говорят в правительстве?

В правительстве заявили, что вице-премьер Акрам Мадумаров тоже не должен был встречать медиков в аэропорту. По данным пресс-службы, этим вопросом занимался минздрав.

«Всеми организационными вопросами по встрече медицинских врачей занимался минздрав. Опубликованная информация в СМИ о том, что вице-премьер Акрам Мадумаров должен был встретить врачей не соответствует действительности. По данным Минздрава, руководство ведомства по объективным причинам не смогло встретить их в аэропорту», — сообщают в пресс-службе.

Однако в правительстве не пояснили что за «объективные причины» по которым минздрав не стал встречать медиков-добровольцев.

Что заявил минздрав?

Однако пресс-служба минздрава сообщила, что врачей-добровольцев встретило руководство стройкомпании, которая помогла врачам приобрести билеты на родину. В сообщении отмечается, что из аэропорта врачей повезли на ужин.

«В аэропорту “Манас” добровольцев встретило руководство компании “Артвин” и всех гостей отвезли в Бишкек, где был организован ужин. После этого состоялась официальная встреча статс-секретаря Минздрава и замминистра здравоохранения с врачами. Представители Минздрава встретили их в гостинице», — сообщила пресс-служба минздрава.

Врачей-добровольцев привезли на ужин. Фото: Стройкомпания «Артвин».

Что говорят в стройкомпании?

Генеральный Директор стройкомпании «Артвин» Сапарбек Курманбаев сообщил в интервью «Клоопу», что медики ожидали, что их встретят чиновники, потому что перед вылетом получили недостоверную информацию.

«Они сами не понимали, кто их будет встречать и забирать. Но мы заранее договорились с минздравом, что встретим медиков, накормим их, а потом сытыми повезём их на встречу с ними в гостиницу».

По его словам, долгое ожидание выезда из аэропорта было из-за того, что вместе с медиками летели и другие пассажиры, и необходимо было дождаться пока соберутся все прибывшие врачи.

«Их было много, они выходили по одному и каждый ждал свой багаж. Некоторые врачи вышли с опозданием. Каждого медика нужно было дождаться», — говорит Курманбаев.

Он отметил, что в социальных сетях распространяется неверная информация о том, что «медиков никто не встретил, но их выручили волонтёры, которые организовали транспорт».

«Эту маршрутку [на которой прибыл в аэропорт вице-президент Федерации Шахмат Кыргызстана Жаныбек Асанбеков] мы оплатили. Мы заранее договорились с ним и всех медиков поместили в этот бусик. Некоторых распределили в такси. Мы ему на месте 2 тысячи сомов оплатили», — сказал Курманбаев.

Возвращение врачей на родину

Врачи и медработники возвращаются в Кыргызстан добровольно для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. В стране катастрофически не хватает врачей, при этом более 1000 из них уже заразились коронавирусом.

10 июля в Кыргызстан прибыли врачи и медсестры чартерным рейсом из Новосибирска. Ранее группа врачей прибыла из Москвы и Екатеринбурга.

Все медики Кыргызстана, которые борются с пандемией коронавируса, находятся в зоне риска, из-за того, что каждый день контактируют с заражёнными.

На 13 июля зафиксирован уже 1 781 случай инфицирования коронавирусом среди медработников Кыргызстана. Однако эту цифру нельзя назвать точной, потому что больных на самом деле гораздо больше. Просто минздрав ведёт раздельный учёт больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией, хотя обещал совместить статистики.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявлено 11 117 случаев заражения коронавирусом.