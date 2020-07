View this post on Instagram

Представляем Вам видеоотчет о том, как мы встречали врачей из РФ. ⠀ ✅ 12 июля, ориентировочно в 15:00 из Российской Федерации в аэропорт Манас прибыло 45 медицинских работников. ⠀ 45 врачей-героев, граждан Кыргызстана, которые помогут своей стране в борьбе с COVID-19. ⠀ ✅Строительная компания АртВин и Act Building выступили спонсорами: ⠀ — Было куплено 45 авиабилетов; ⠀ — Врачи были доставлены до Бишкека; ⠀ — Их встретила команда строительной компаний АртВин в бизнес центре Авангард, в кафе SkyBerry. ⠀ После дружеского обеда Министерство Здравоохранения приняло врачей под свое руководство, для дальнейшего распределение по медицинским учреждениям. ⠀ 🚀С 13 июля врачи начинают работу по борьбе с COVID-19. ⠀ 🇰🇬Мы снова призываем всех, у кого есть такая возможность, помочь в борьбе с пандемией! ⠀ @artwin.kg @act.building.kg @adylbekasanov @nurlan_artwin