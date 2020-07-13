Лидер политпартии «Республика» и действующий депутат Мирлан Жеенчороев заявил 13 июля, что его партия приостановила избирательную кампанию для парламентских выборов, назначенных осенью 2020 года.

Жеенчороев в интервью информагентству 24.kg рассказал о своем требовании перенести выборы в парламент, потому что считает «аморальным» заниматься агитацией при нынешней эпидситуации в стране. По его словам, можно направить средства для агитации на борьбу с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Я не понимаю ЦИК, когда больных было 40-50 человек, они просили перенести выборы в пяти городах и 25 аймаках [в местные кенеши]. А сегодня молчат, когда пандемия охватила всю страну и необходимы чрезвычайные меры», — передает слова депутата информагенство.







По его словам «Республика» не будет проводить съезд, как это требует ЦИК для определения списка кандидатов в нардепы.

Некоторые депутаты просят перенести выборы

Жеенчороев не первый народный избранник действующего созыва, предложивший передвинуть дату парламентских выборов из-за пандемии коронавируса.

Ранее депутаты Жанар Акаев и Наталья Никитенко заявили о необходимости ввести режим чрезвычайного положения для контроля заражаемости населения COVID-19.

Никитенко считает агитацию и выделение миллионов на выборы в ситуации, когда система здравоохранения «задыхается» от нехватки медперсонала и оборудования, «циничными» мерами правительства.

«Нам необходимо сегодня перепрофилировать спецбольницу Управления делами президента и правительства и отдать ее для госпитализации больных, мобилизовать все ресурсы, в том числе госпитали Госкомитета обороны, МВД и ГКНБ», — заявила Никитенко.

Нардеп Жанар Акаев призвал своих коллег срочно собраться в парламенте и обсудить перенос выборов. Для этого им нужно убедить правительство снова ввести режим чрезвычайного положения, только уже без комендантского часа.

Два члена ЦИК тоже за перенос выборов

Замглавы Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова также обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой перенести дату предстоящих выборов.

Она заявила, что ЦИК полностью игнорирует условия пандемии, ссылаясь на указ президента.

«В более чем 20 решениях Центризбиркома, принятых для организации парламентских выборов, нет ни слова о пандемии, о чрезвычайной ситуации. Заседания ЦИК проходят закрыто, онлайн-трансляция для СМИ и общества не обеспечена. Почему? Чтобы никто не видел нарушения», — считает Абдрахматова.

По ее мнению, «никто не объяснил партиям, как проводить съезды, как избирателям уточнить себя в списках. Также она усомнилась в том, что на избирательных участках будут соблюдены санитарно-эпидемиологические условия.

Другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев также считает, что в такой период можно было приостановить выборные процессы. До этого президент Сооронбай Жээнбеков перенес выборы в ряд местных кенешей из-за коронавируса.

«Я против проведения выборов в период пандемии. Пандемию следует рассматривать как форс-мажорное обстоятельство, президент должен взять на себя ответственность и со ссылкой на форс-мажор приостановить выборные процессы. Он будет действовать в состоянии крайней необходимости, то есть в обстоятельствах, исключающих ответственность», — считает Осмоналиев.

Задержание митингующих на акции «Бойкот выборов»

Гражданские активисты вышли 13 июля на мирный митинг к зданию парламента с требованиями отменить выборы нардепов и ввести режим ЧП в стране. Милиция задержала шестерых участников акции еще до ее начала.

Организаторы митинга ранее сообщали, что заранее отправили уведомление в МВД о предстоящей мирной акции с просьбой обеспечить безопасность митингующих.

«Изначально ожидалось участие около 500 человек, но МВД предупредило, что число собравшихся не должно быть более 100 человек с учетом карантина», — сообщали организаторы.

Митингующие требовали, чтобы кабмин добровольно подал в отставку из-за «недееспособности», а президент собрал новое «антикризисное правительство национального спасения».

Кроме этого, активисты требовали от правоохранительных органов «начать досудебное производство в отношении должностных лиц за ситуацию с COVID-19».

Парламентские выборы-2020

Президент 3 июля подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября 2020 года. На 9 июля в ЦИК обратились 44 партии с заявлением об участии в избирательном процессе.

До 20 августа каждая партия должна провести съезд и сформировать список своих кандидатов из 120 человек, а до 24 августа принести списки в ЦИК.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала, что на выборах будут соблюдены все санитарные нормы и посоветовала партиям не проводить встречи с избирателями.

В то же время ЦИК, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство, запрещает проведение концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий на стадионах и улицах населенных пунктов. Также запрещается собирать более 50 человек в одном помещении.

Глава правительства Кубатбек Боронов 2 июля тоже предложил политпартиям не собирать избирателей и направить средства, предназначенные на проведение предвыборной агитации, на борьбу с коронавирусом.

Однако член ЦИК Атыр Абдрахматова сказала, что его слова можно расценивать, как призыв к незаконному подкупу голосов избирателей, так как с момента объявления выборов до объявления их результатов партиям запрещено заниматься благотворительной деятельностью.

«Да, сейчас сложная ситуация, но всю желаемую помощь нужно передать в штаб, иначе это будет подкупом. Конечно надо помогать, но мы не можем допустить, чтобы выборы превратились в массовый подкуп избирателей», — добавила она.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Официально от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 147 человек.

Тем временем, с середины июня наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией неустановленной причины. С марта минздрав зарегистрировал 452 случая смерти пациентов с диагнозом пневмония. Власти признают, что пневмония — это последствие заражения коронавирусом, однако статистику по коронавирусу и пневмонии пока не объединили.