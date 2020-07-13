Пресс-служба Генеральной прокуратуры 13 июля сообщила о смерти двух сотрудников, которым было 48 и 50 лет. Прокуроры скончались от пневмонии.

«К сожалению сотрудники Эрмек Торокулов и Рустам Кожобеков умерли от пневмонии. Генпрокуратура очень соболезнует их семьям. Оба сотрудника были образцом профессионализма и не раз отмечались наградами», — сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что Эрмек Торокулов был старшим прокурором бишкекской городской прокуратуры. Он работал в органах прокуратуры с 1996 года.







Рустам Кожобеков был прокурором управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры. Работал на различных должностях в прокуратуре с 2005 года. Он также был одним из прокуроров, который вел дело по Кой-Ташским событиям.

Хотя минздрав продолжает делить статистику на пациентов с коронавирусом и на больных с пневмонией, врачи считают, что фиксируемая сейчас вирусная пневмония не что иное, как тяжелая форма течения COVID-19. Минздрав обещал начать общую статистику, но пока это не сделано.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 13 июля зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 3 460 пациентов. Умерли с подтвержденным коронавирусом 147 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 452 человека.