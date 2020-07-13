Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала 12 июля нескольких подозреваемых, которые по завышенным ценам перепродавали лекарственные препараты «Гепарин» и «Клексан».

*«Клексан» и «Гепарин» — прямые антикоагулянты, содержащие гепарин — вещество, препятствующее свертыванию крови. Сейчас их, в основном, используют для предотвращения возникновения тромбов в легочной артерии при пневмонии, вызванной COVID-19.

«Недобросовестных граждан, “спекулянтов”, занимающихся продажей жизненно важных лекарственных препаратов по завышенной цене, предупреждаем, что не стоит пользоваться сложившейся ситуацией и наживаться на жизни своего народа. Факты спекуляции будут строго пресекаться! Фото установленных граждан также будут выставляться на обозрение», — заявили в финполе.







ГСБЭП опубликовал на официальном канале в YouTube видео задержания одного из продавцов.

На видео мужчина рассказывает сотрудникам финпола, что у него болеет родственник, для которого и были закуплены эти лекарства. Но позже врачи выписали ему другие препараты, поэтому мужчина решил их продать.

Оперативник ГСБЭП после представления перекупщику, сказал, что они закупили у него препарат «Клексан» за 8 500 сомов, в то время, как «привозная цена составляет около 4000».

Задержанный мужчина отказался называть свое имя и дату рождения, видео завершилось фотографиями подозреваемого, дающего показания в отделении финпола.

Финпол заявил, что, несмотря на то, что люди, перепродавашие лекарства, ссылались на различные жизненные обстоятельства, в отношении них заведено досудебное производство, по итогам которого будет дана юридическая оценка их действиям.

В последние два месяца соцсети разрывались от сообщений о перекупщиках, продающих лекарства намного дороже их реальной стоимости.

Пользователи телеграм канала «Сейчас KG» 12 июля опубликовали видео, на котором за препаратом «Гепарин» собралась длинная очередь возле склада сети аптек «Неман».

Ранее Финпол провел рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана.

Кроме того, ведомство занялось делом о коррупции и лоббировании интересов фармкомпаний, и допросило бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и экс-вице-спикера Алтынай Омурбекову.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Официально от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 147 человек.

Тем временем, с середины июня наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией неустановленной причины. С марта минздрав зарегистрировал 452 случая смерти пациентов с диагнозом пневмония.