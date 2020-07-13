Пресс-службе Госрегистрационной службы (ГРС) сообщила, что в Центре обслуживания населения (ЦОН) – 4 по улице Ауэзова 1/5 с 13 июля заработала система онлайн-бронирования очереди.

По информации ГРС, система работает с помощью мобильного приложения Earlyone, которое рассчитывает время для получения услуги без ожидания в очереди.

Приложение генерирует специальный код и создает виртуальное место в системе электронной очереди. А уже придя в ЦОН нужно подойти к терминалу очереди и ввести код, который сгенерировало приложение.







«Earlyone минимизирует время ожидания в очередях, позволяет обслуживать больше людей за счет цифровизации и интеллектуального управления потоками. Услуга сможет разгрузить ЦОНы от очередей и сэкономит время», — указывается в сообщении в ГРС.

Первый год проект будет работать при технической поддержке армянской компании Earlyone, которая создает системы управления человеческими потоками. Компания даст оборудование и программное обеспечение для внедрения системы электронной очереди в одном ЦОН.

На сайте разработчиков программы Earlyone говорится, что эта система использует облачную обработку данных для оптимизации управления очередью.

Earlyone также сотрудничает с поставщиком IT-решений и сервисов Softline. Среди клиентов, которые уже используют сервис Earlyone значатся несколько банков Беларуси и один в Кыргызстане.

Очереди в ЦОНы Бишкека

В первый день после снятия режима ЧП в ЦОНах Бишкека образовались огромные очереди. В очередях люди не соблюдали дистанцирование, которое нужно для снижения риска заражения коронавирусом. Для наведения порядка перед Центрами обслуживания населения привлекли милицию.

Тогда в ГРС заявили, что в основном в ЦОНы обратились иностранцы, которым необходимо было зарегистрировать свое пребывание в стране. В течение нескольких дней очередей в ЦОНах стало значительно меньше.

По данным минздрава, на 13 июля по всей стране зарегистрировано 11 117 случаев заражения COVID-19. На лечении в стационарах находятся 668 пациентов с коронавирусом. Выписано за время пандемии 3 460 пациентов. Умерли с диагнозом коронавирус 147 человек.

Вместе с этим в Кыргызстане произошел скачок заболеваний пневмонией, который усложняет сложившуюся ситуацию. На 13 июля с пневмонией скончались 452 человека. Правительство признает, что пневмония является последствием COVID-19, однако статистика по этим заболеваниям ведется раздельно.