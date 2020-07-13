Милиционеры задержали шестерых гражданских активистов, выступающих на площади Ала-Тоо за перенос парламентских выборов и введение режима чрезвычайного положения.

Митинг планировали начать в 11 часов, но в 11:30 милиционеры задержали с применением силы организаторов и митингующих.

Бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда и председательница политпартии «Реформа» Клара Сооронкулова, которая тоже была в числе пришедших на акцию, назвала задержание нарушением прав человека. По ее словам, организаторов задержали, несмотря на уведомление в мэрию и правоохранительные органы о предстоящем событии.







«Это грубейшее нарушение прав человека на мирное собрание. Они просили обеспечить безопасность, а милиционеры применили грубую физическую силу, забрали имущество, технику. Это дикий страх власти перед народом. Это только начало. Если они [власти] вот так будут применять силовые методы, это добром не кончится, однозначно», — сказала Сооронкулова.

По ее словам, милиционеры никак не объяснили задержание митингующих.

Демонстранты на митинге под названием «Бойкот выборам» хотели потребовать отсрочки выборов в парламент, которые назначены на 4 октября 2020 года. Они считают, что выборы можно проводить только после стабилизации эпидситуации в стране.

«Изначально ожидалось участие около 500 человек, но МВД предупредило, что число собравшихся не должно быть более 100 человек с учетом карантина. Выйдем с плакатами, а после передадим обращение на имя президента, правительства, Жогорку Кенеша», — сообщали ранее организаторы.

Также организаторы митинга собирались потребовать ввести режим чрезвычайного положения по всему Кыргызстану, прекратить деятельность парламента после истечения срока в октябре и добровольной отставки правительства из-за «недееспособности».

Митингующие предлагали «направить все ресурсы, предусмотренные для проведения выборов и деятельности парламента, на медицинскую помощь населению республики».

«Президенту начать переговоры с лидерами фракций, представителями политических партий, с общественными движениями и неправительственными организациями о формировании антикризисного правительства национального спасения», — написали организаторы.

Кроме этого, активисты требовали от правоохранительных органов «начать досудебное производство в отношении должностных лиц за ситуацию с COVID-19».

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Официально от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 147 человек.

Тем временем, с середины июня наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией неустановленной причины. С марта минздрав зарегистрировал 452 случая смерти пациентов с диагнозом пневмония.