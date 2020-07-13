Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 13 июля на брифинге заявила, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев получают лечение в Республиканской инфекционной больнице в Бишкеке. Ранее в соцсетях появилась информация, что чиновники выехали на лечение за пределы страны.

«Они находятся в Республиканской инфекционной больнице в Бишкеке. Получают необходимое лечение, но время их выхода на работу ещё неизвестно», — сказала она.

По её словам, состояние обоих чиновников стабильное.







В соцсетях распространилась информация, что бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев улетели лечиться в Германию.

В ленте появляются твиты, что Абылгазиев, Абдикаримов и Усенбаев якобы улетели в Германию лечиться. Кто-то может это опровергнуть или подтвердить? Ну мы и сами несколько дней назад наблюдали, что в нашем аэропорту приземлялись частные джеты Бомбардье из Турции и Германии — Asel Blue'mberg 3.0 💙 (@Honey_in_Blue) July 12, 2020

Эту информацию кроме минздрава опроверг и бывший пресс-секретарь Абылгазиева Адилет Султаналиев, который сообщил, что экс-премьер также находится в Кыргызстане.

Аэропорт «Манас» также опровергает вылет граждан Кыргызстана из страны чартерными санитарными рейсами.

«Данными рейсами пользуются представители иностранных дипломатических служб и члены их семей, сотрудники международных организаций, иностранные бизнесмены. Граждане Кыргызстана такими рейсами не вылетали«, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что у Абдикаримова выявили пневмонию, а у его заместителя — коронавирус.

Оба чиновника по возрасту близки к группе риска — министру 61 год, а его заместителю — 58 лет.

Хотя минздрав продолжает делить статистику на пациентов с коронавирусом и на больных с пневмонией, врачи считают, что фиксируемая сейчас вирусная пневмония не что иное, как тяжелая форма течения COVID-19. Минздрав обещал начать общую статистику, но пока это не сделано.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 13 июля зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 3 460 пациентов. Умерли с подтвержденным коронавирусом 147 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 452 человека.