В социальных сетях распространилось видео, на котором пациент снял больницу без медперсонала. Видео было снято в Ыссык-Атинской территориальной больнице в городе Кант.

На видео пациент рассказывает, что в больнице не было медперсонала примерно сутки. При этом, по его словам, пациентов с коронавирусом и пневмонией никто об этом не предупредил.

Пресс-служба минздрава сообщила «Клоопу», что на видео попал момент, когда у медперсонала в больнице была пересменка.







«На видео засняли момент пересменки медработников, назначения всем пациентам были проведены. К сожалению, многие сотрудники организаций здравоохранения, когда лечат пациентов, заболевают сами. Не исключение и сотрудники Ыссык-Атинской больницы. Будут формироваться ещё бригады врачей и медсестёр из других организаций, так как нужны медики для замены для уже работающих», — пояснили в минздраве.

В минздраве добавили, что в больницу Канта планируют отправить девять медиков.

Медиаэксперт Гульнура Торалиева опубликовала на своей странице обращение пациентов этой больницы, которые также заявили, что у медиков была пересменка.

«Врачи настолько хорошо нас лечили и ухаживали за нами, что практически вытащили нас с того света. Они не просто лечили, заботились, а делали с нами гимнастику, искали для нас лекарства […] Недавно у них была пересменка, и в этот момент успели заснять, что их нет на месте. Когда мы увидели это видео, у благодарных пациентов навернулись слезы, медики Канта совсем опустили руки», — говорится в сообщении.

За время пандемии в Кыргызстане выявили 1 781 случай заражения COVID-19 среди медработников. Вылечились от коронавируса 560 медиков. Умерли с коронавирусом, по официальным данным, пять медработников.

На 13 июля в Кыргызстане зарегистрировано 11 117 случаев заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 668 пациентов с коронавирусом. Выписано за все время пандемии 3 460 пациентов. Умерли с диагнозом коронавирус 147 человек.

Ситуация осложняется большим количеством заболевших с пневмонией. По данным минздрава, на 13 июля скончались 452 человека с пневмонией. Власти признают, что пневмония — это последствие коронавирусной инфекции, однако пока статистика по этим заболеваниям ведется раздельно.