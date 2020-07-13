Нардеп Наталья Никитенко обратилась к спикеру парламента Дастану Джумабекову с письмом, в котором потребовала созвать внеочередное парламентское заседание.

По ее словам, правительство должно ответить перед депутатами за все меры, предпринятые для борьбы с распространением коронавируса и вспышкой пневмонии.

«Все заверения кабмина о готовности оказались ложными. Мы видим провал подготовки системы здравоохранения, несвоевременное финансирование, недостаточность кислородных концентраторов и ИВЛ, неотлаженные каналы поступления лекарственных средств, отсутствие четкой и скоординированной работы госорганов по своевременному обеспечению граждан доступом к медицинской помощи, отсутствие качественного и оперативного информирования», — передает слова депутатки информагентство 24.kg.







Никитенко заявила, что правительство до «сих пор не предоставило информацию о помощи международных институтов и ее расходовании», а также открытый и точный антикризисный план в период пандемии.

«Считаем, что все эти вопросы требуют немедленного реагирования и рассмотрения на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, потому что именно парламент осуществляет контрольную и представительскую функции и является источником для принятия неотложных решений, утверждения государственных программ», — добавила Никитенко.

Ранее с таким же предложением к спикеру обратился депутат Жанар Акаев. Он попросил его собрать парламентариев, не только для того, чтобы выслушать отчеты кабмина, но и для обсуждения вопроса о введении режима чрезвычайного положения для того, чтобы перенести дату парламентских выборов.

«Все партии должны подумать. Сейчас здоровье и благополучие народа важнее выборов. Мы должны принять умное решение. Прекратить разговоры о выборах и оставить их для более спокойных времен, когда мы избавимся от этой болезни», — сказал депутат.

Никитенко также поддерживает это предложение так как считает, что проводить агитацию и выделять миллионы на выборы в ситуации, когда система здравоохранения «задыхается» от нехватки медперсонала и оборудования, «цинично».

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 11 117 случаев заражения коронавирусом. Официально от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 147 человек.

Тем временем, с середины июня наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией неустановленной причины. С марта минздрав зарегистрировал 452 случая смерти пациентов с диагнозом пневмония.

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