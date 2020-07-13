Члены Центральной избирательной комиссии на заседании 13 июля отказали СДПК в регистрации на выборы в парламент. Такое решение ЦИК обосновал тем, что партия не решила вопрос о том, кто является главой политобъединения – Анвар Артыков или Сагынбек Абдрахманов. Сейчас по этому вопросу продолжаются судебные тяжбы.

«На основании того, что вопрос не урегулирован в судебном порядке, принято решение отказать в регистрации уполномоченных представителей СДПК, которые представлены Абдрахмановым», — заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Член ЦИК Бахтияр Кадыров сказал, что печать партии находится у сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Анвара Артыкова, которого избрали главой партии.







«Печать у него находится [у Анвара Артыкова], но мы не знаем, кому она принадлежит по праву», — сказал Кадыров.

Сам Артыков ранее заявил, что Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы.

«Невзирая на то, что вокруг СДПК продолжаются судебные разбирательства, несмотря на отсутствие у Сагынбека Абдрахманова подлинных документов, Центризбирком принял от него уведомление об участии в выборах. Социал-демократическая партия Кыргызстана официально заявляет, что не подавала никаких уведомлений в ЦИК и не намеревалась участвовать в выборах», — сказал Анвар Артыков.

Официально новым лидером СДПК минюст зарегистрировал ранее исключенного из нее Сагынбека Абдрахманова. Однако на съезде партии лидером СДПК был избран Анвар Артыков.

Изменения в СДПК

СДПК была одной самой влиятельной партией в Кыргызстане при президентстве Алмазбеке Атамбаеве. Однако после конфликта нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова с Атамбаевым партия потеряла свое влияние и разделилась на несколько частей.

По итогам заседания 26 мая, на котором решались вопросы партии, исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова сложила с себя полномочия и передала их Анвару Артыкову.

Рыскелди Момбеков и Кундуз Жолдубаева также сложили обязанности заместителей председателя партии и приостановили членство в политсовете, но остаются членами СДПК.

Из политсовета и партии вышли Ирина Карамушкина, Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев и Кундуз Ажыбекова.

«Причиной таких перемен стало то, что часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по Кой-Ташским событиям», — считают в партии.

После раскола СДПК, дети бывшего президента Алмазбека Атамбаева основали партию Социал-демократов, которая идейно создана как СДПК. Социал-демократов возглавляют Кадырбек и Сеид Атамбаевы.

В интервью телеканалу «Апрель» глава Атамбаевской СДПК Анвар Артыков рассказал, что в случае если СДПК не попадет на выборы, то Социал-демократы готовы включить всех членов партии в свое объединение.