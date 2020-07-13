Республиканский штаб сообщил о смертях 44 пациентов за сутки. У 15 из них был положительный тест на коронавирус и они вошли в официальную статистику по смертям минздрава по COVID-19.

У 29 тест был отрицательным и им поставили диагноз «пневмония», которая, по мнению врачей, ничто иное, как тяжелое течение COVID-19. Тем не менее минздрав все еще не объединил статистики.

В Жайылской больнице в Чуйской области скончались пятеро пациентов: мужчины 69 и 67 лет, а также три женщины 83, 61 и 50 лет.







В Бишкеке в Кыргызско-Турецкой больницы скончались трое мужчин: двоим из них было по 56 лет и одному 46 лет. Там же умерла женщина 60 лет. В инфекционной больнице Бишкека скончались две женщины 70 и 71 года.

В Ат-Башинской больнице умерла женщина 55 лет, в Ак-Талинской больнице умер мужчина 61 года.

В Кадамжайской и Лейлекской больницах Баткенской области умерло по одному мужчине — 77 и 75 лет соответственно.

Итого, в официальной статистике по смертям пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус 147 случаев.

От пневмонии за сутки скончались 29 человек — 16 из них по стране и 13 в Бишкеке.

Более подробной информации ни минздрав, ни штаб не дают. Всего от пневмонии, которая считается тяжелым течением COVID-19, скончались за время пандемии 452 человек.

Большинство скончались в последние два месяца, и это намного больше числа умерших от обычной пневмонии за весь прошлый год.

Пневмония, которая COVID-19

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19, тоже самое сказал и премьер Кубатбек Боронов и минздрав обещал соединить статистики по коронавирусу и пневмонии, как это делают во многих странах, но пока этого не случилось.

«В данное время возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19», — говорит врач Национального хирургического центра минздрава Сыргак Турдалиев. Он вскрывал тела скончавшихся и знает, как коронавирус действует на организм.

«При вскрытии мы обнаружили, что в мелких кровяных сосудах легких образовались сгустки крови — тромбы, которые ограничили поступление кислорода в легкие. Из-за недостатка кислорода произошло что-то наподобие микроинфаркта. Следом наступает смерть человека», — говорит он.

Он объяснил отличия обычной и коронавирусной пневмоний.

«При обычной пневмонии воспаляются ткани легких, а при вызванной коронавирусом пневмонии — мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками. Поражается большая часть легких, из-за чего дыхание становится болезненным, ограничивается поступление кислорода в организм», — говорит он.

«Возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19». Врач об особенностях коронавируса