Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 14 июля сообщил, что правительство отозвало 235 медработников Бишкека с трудовых отпусков. По его словам такое решение было принято из-за нехватки медперсонала в больницах.

«К сожалению, все больше медицинских работников заражаются коронавирусом. Все медработники в регионах вышли на работу. Кроме этого, наши врачи из других стран прилетают чтобы помочь народу. Мы ещё раз хотим призвать врачей, которые находятся в отпуске, помочь нам. Заработные платы обязательно будут выплачены», — заявил Боронов.

Премьер отметил, все медицинские работники возвращаются из отпусков на работу добровольно и правительство никого не принуждает к этому.







«Правительство не принуждает никого. Наши врачи выходят на работу по собственному желанию. Также, есть врачи, которые захотели остаться в отпуске», — сказал Боронов.

Он добавил, что в стационары Бишкека всё ещё ведётся приём врачей на контрактной основе. Как отмечал премьер ещё 7 июля, все врачи будут обеспечены питанием, проживанием и СИЗами, а их

зарплата врачей составит 70 тысяч сомов

Из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдается острая нехватка медперсонала. По этой причине правительство обсуждало необходимость возвращения всех медработников с трудовых отпусков. Хотя в отпуски отправляли пожилых медиков и медработников с хроническими болезнями.

На 14 июля зарегистрировано уже 1875 случаев заражения коронавирусом среди медработников Кыргызстана. По официальной информации минздрава, на 14 июля зафиксировано 5 смертей среди медработников, хотя многие граждане в социальных сетях ведут свой учет заболевших и умерших медиков, и сообщают, что их гораздо больше.