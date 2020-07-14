Уже два специалиста, работавших над делом о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, скончались от пневмонии. Это адвокат Кайрат Загибаев и прокурор Рустам Кожобеков.

«Умер один адвокат и один прокурор, участвовавшие по делу о Кой-Ташских событиях. Первомайский районный суд продолжает назначать судебные заседания», — говорит адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По информации 24.kg, судья Марат Сыдыков продолжает назначать заседания. Адвокат Бакытбек Автандил уулу говорит, что фигурантов дела, содержащихся в СИЗО-1 Бишкека, не доставляют на слушания.







«Моего подзащитного Каната Осмоналиева перевели в ИК № 47, но что с ним, мне неизвестно до сих пор. ГСИН не предоставляет никаких сведений. В СИЗО-1 не пускают адвокатов и родственников. Да и люди сами боятся ходить, если честно. Информации же нет, сколько там зараженных», — сказал он.

События в селе Кой-Таш

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.

В деле по Кой-Ташу обвиняемыми также проходят депутаты СПДК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.