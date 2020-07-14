Как это происходит?

SARS-CoV-2 очень хитер, механизмы, которые приводят к серьёзным последствиям, зачастую противоположны. Но попробуем разобраться.

С одной стороны, вирус приводит к цитокиновому шторму. Это процесс, при котором иммунная система выдает волну специальных молекул — цитокинов, которые приводят к опасному гипервоспалению. Именно поэтому в особых случаях (каждый восьмой пациент на ИВЛ, меньше 1% от общего числа заболевших) помогает использование дексаметазона в малых дозах, гормонального средства, который способен сбавить цитокиновый шторм у некоторых пациентов.

Кратко о дексаметазоне:

— дексаметазон в малых дозах уменьшает смертность больных на ИВЛ при COVID-19;

— дексаметазон НЕ рекомендуется использовать в качестве профилактического средства, или у больных с симптомами средней тяжести, не нуждающихся в респираторном вмешательстве — он не только не эффективен, но может и помешать иммунному ответу на начальной стадии болезни;

Дексаметазон имеет ряд опасных побочных действий, особенно при высокой дозировке и длительном применении — самолечение абсолютно исключено!

В свою очередь, цитокиновый шторм и заражение вирусом клеток эндотелия кровеносных сосудов приводят к еще одному опаснейшему последствию — нетипичному диссименированному тромбообразованию.

Почему нетипичному?

В данном случае тромбы находят даже в самых мелких сосудах, это массовая реакция, которая схожа с ДВС-синдромом, однако, она характеризуется повышением концентрации фибриногена и повышением количества Д-димеров. Но, важно, что у некоторых пациентов вирус, наоборот, может вызывать кровоизлияния, с абсолютно противоположными параметрами коагуляции.

Как мы можем использовать эту информацию?

В реанимации сейчас главные вопросы: как себя ведет вирус в этом конкретном пациенте и кого спасать? Нам нужен ясный минимальный по времени и затратам протокол прогнозирования тяжести последствий. Так вот, было показано, что один из самых полезных инструментов для прогнозирования — анализ на Д-димеры. Также рекомендуется АЧТВ, подсчет тромбоцитов и измерение фибриногена.

Эта информация позволит принять максимально информированное решение для использования антикоагулянтов и комплексного лечения. Имеющиеся на данный момент данные также говорят нам о том, что самолечение антикоагулянтами вне стационара без наблюдения за параметрами коагуляции — абсолютно недопустимо и довольно опасно!

Фото: Жанара Каримова

Здесь важно отдельно упомянуть об азитромицине. В дополнение к его антибактериальным свойствам, было показано, что азитромицин может взаимодействовать с антикоагулянтами и усиливать их эффект. Также, возможно, азитромицин может иметь косвенный эффект на репликацию вируса.

Калифорнийский Университет в Сан-Франциско объявил о начале третьей фазы клинических испытаний 22 мая, цель которых изучить прямые и косвенные эффекты азитромицина на течение COVID-19. Исследования планируют продолжать до конца 2021 года. Пока информация неоднозначна, и на самом деле, тем опаснее самолечение азитромицином.

Вот так плавно мы перешли к антибиотикам.

По некоторым данным около 70% больных COVID-19 прибегают к антибиотикотерапии, но в действительности необходима она только 10%.

Да, именно так, у большинства инфицированных SARS-CoV-2 не случается бактериальной пневмонии. Профилактическое использование антибиотиков также совсем неуместно и его неэффективность уже доказана. Да и вне пандемии, в зависимости от страны, около 30-80% случаев использования антибиотиков совершенно неоправданны.

Давайте поразмышляем над тем, к чему приводит бездумное употребление антибиотиков.

— К опустошению полок аптек. Из-за этого антибиотики не достаются тем, кому они на самом деле нужны.

— К проявлению опасных побочных явлений — антибиотики, как и все лекарства, имеют показания и противопоказания. При некоторых сопутствующих заболеваниях употребление антибиотиков без контроля врача может привести к опасным последствиям, а также не забывайте про индивидуальную непереносимость и сочетание лекарств!

— К загрязнению окружающей среды — дело в том, что какая-то часть антибиотиков, выпитых нами, сливается в канализацию и со всеми вытекающими (слово-то какое подходящее) последствиями присутствует в почве и воде.

— И отсюда мы приходим к главной глобальной проблеме — антибиотикорезистентность.

Было подсчитано, что если мы будем продолжать бездумно пичкать себя антибиотиками, то к 2050 году за-за антибиотикорезистентности будет погибать до 10 млн человек в год!

Мы любим видеть свою страну в разного рода рейтингах. Так вот, антирейтинг по устойчивым бактериям мы по праву можем возглавить. Ведь именно у нас можно найти самые опасные штаммы так называемого «супер-мульти-резистентного» туберкулеза, возникшего главным образом из-за того, что из-за временного улучшения состояния пациенты не заканчивают назначенный курс антибиотиков.

Вот такой «подарок» миру от Казахстана, похуже нового вируса. Это лето с самолечением тяжелейшими антибиотиками уже пугает врачей общей практики, приверженных доказательной медицине. Если такое бесконтрольное потребление будет продолжаться, то в следующий простудный сезон вы можете не спасти своего ребенка от некогда безобидной бактерии.



Как развивается антибиотикорезистентность?

Чаще всего в результате естественного отбора — бактерии адаптируются и мутируют, превращаясь в так называемые «супербактерии». В результате нам необходимы новые лекарства и более высокие дозы. Самые сильные из этих супермутантов живут в больничной среде — тем удивительнее для меня желание некоторых ипохондриков обязательно занять койко-место без какой-либо надобности. Уж там-то и можно подцепить такой сюрприз, что никакой антибиотик не справится.

Что мы можем сделать?

— Не пить (и не колоть — уколы это отдельная больная тема) антибиотик без назначения врача

— Не требовать от врача выписать антибиотик

— Следовать назначению врача — не останавливать курс антибиотика раньше положенного времени

— Не делиться остатками с родными и друзьями.

Здесь я вспомнила такую историю: когда мы только приехали во Францию, и я на улице встретила девушку из Казахстана, то первое, чем она поделилась, — это адрес «армянской» аптеки, которая промышляет контрабандой российских антибиотиков без рецепта. «У тебя же дети, тебе нужно», — сочувственно так.

Как выйти из этой ситуации с минимальными потерями?

Итак, вы увидели очередной «протокол комплексного лечения» в семейном чате. Как вы можете проявить заботу о близких?

1. Исключите препараты без доказанной эффективности (Ингавирин, Арбидол, Анаферон и тд). Да, некоторые из них могут иметь эффект плацебо, но многие из них не были адекватно протестированы и могут быть даже вредны. Кроме того, они стоят недешево и вы обогащаете сомнительные компании за свой счет.

2. Избегайте самолечения антибиотиками, особенно внутривенно. Участились случаи тяжелых побочных реакций на антибиотики (индивидуальная непереносимость, нагрузка на почки, неверная дозировка). Плюс неоднозначные выводы о пользе при COVID-19 и антибиотикорезистенстность.

3. Будьте осторожны при применении серьезных гормональных препаратов, таких как дексаметазон и преднизолон. Они показаны только при тяжелых случаях, в основном для людей на ИВЛ, у которых случился «цитокиновый шторм» — когда наша иммунная система нам же причиняет вред. У среднетяжелых больных эти препараты помешают борьбе с вирусом.

Кроме того, подобные лекарства «сажают» сердце. Самолечение дексаметазоном и преднизолоном — абсолютно исключено!

3. Витамины и БАДы. Участились случаи клинических отравлений БАДами. Остерегайтесь предприимчивых рекламщиков мультивитаминных систем. Гипервитаминоз может быть очень опасен. «Ударная» доза по всей вероятности ударит по печени и почкам. Например, гипервитаминоз витамина С может привести к диарее. Скажите, нужна вам диарея и обезвоживание в сочетании с вирусом?. Проблема с БАДами состоит в том, что они практически никем не проверяются. К сожалению, на некоторых из них неясен даже состав.

Что мы МОЖЕМ сделать?

— Следить, чтобы больной достаточно пил и ел, полноценно отдыхал;

— Успокоиться, соблюдать информационную гигиену и практиковать фактчекинг — для сохранения вашего психического здоровья, так как эта история, судя по всему, долгая;

— Быть информированным о базовых знаниях о здоровье, инфекциях и лекарствах;

— Когда нужен врач? При значительном ухудшении состояния и одышке, а для этого очень важно вести дневник симптомов;

Как научные данные могут помочь врачам в реанимации?

— внести коррективы в протоколы прогнозирования тяжести заболевания — например, измерение Д-димеров и ИЛ-6. Это, возможно, позволит разгрузить систему и принимать информированные решения;

— понимать, какие процессы могут быть следствием вируса, а какие — результатом самолечения.



