Журналистка и председательница фонда «Фатиха» Раушан Айткулова, подала 13 июля заявление в Генпрокуратуру и парламент с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, премьер-министра, экс премьера и других членов кабмина.

Основанием для начала досудебного производства Айткулова назвала «бездействие и халатность руководителей страны, приведшее к гибели сотен кыргызстанцев».

Она попросила считать заявителями более 2 500 людей, которые поддержали эту инициативу на ее странице в фейсбуке.







«Теперь нам надо стоять насмерть. И требовать действий спикера и генпрокурора согласно регламента, прописанного в законах. Пусть парламент карманный, а генпрокурор — свой человек для семьи Жээнбековых: выше Закона никого нет! Мы должны отстоять наши права. Репост и лайки покажут им настроение общества», — написала Айткулова.

В своем заявлении она назвала три пункта, за которые представителей власти можно осудить:

отсутствие госрегулирования цен на жизненно-важные медпрепараты и оборудование;

недостаточное количество койко мест и стационаров для лечения больных с коронавирусом;

недостаточное обеспечение аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и пульсоксиметрами.

Также Айткулова попросила парламент созвать внеочередное заседание депутатов для рассмотрения вопроса об «отрешении» президента Сооронбая Жээнбекова от должности.

Позже она опубликовала видео, в котором объяснила дальнейший алгоритм действий властей. По ее словам, генпрокурор обязан в течение суток от своего имени зарегистрировать заявление в ЕРПП.

После этого он должен начать досудебное производство в отношении экс-премьер-министра Абылгазиева, нынешнего премьера Боронова и других членов правительства по факту «злоупотребления ими своим служебным положением и умышленного неисполнения своих должностных обязанностей» в период пандемии.

По отношению президента, Айткулова попросила генпрокурора расследовать «причастность Жээнбекова к должностному преступлению, повлекшему массовые человеческие жертвы». По ее мнению, расследование скорее всего передадут в ГКНБ.

Также она призвала пользователей соцсетей аккуратно выражать свое мнение в комментариях и быть политкорректными, потому что «Госкомитет безопасности отслеживает ее аккаунт».

*Раушан Айткулова — журналистка и супруга адвоката Икрамидина Айткулова. Он защищал ее интересы в суде — ранее ее посадили на пять лет, обвинив в незаконном выводе миллионов сомов из компании «Мегаком». Тогда Айткулова была известна как Раушан Рыкунова и Роза Качиева, владела сетью глянцевых изданий.

Айткулова также создала 14 июля две петиции: одна в поддержку ее заявления в генпрокуратуру, вторая с требованием у парламента объявить Сооронбаю Жээнбекову импичмент, то есть отрешить от должности с привлечением к уголовной ответственности.

«Сегодня Кыргызстан находится в состоянии тлеющего костра, готового в любую минуту возгореться сильным пламенем. И если это произойдет, тогда уже будет поздно. Не доводите нашу страну до гибели! Пока еще можно затушить этот костёр, услышьте нас, своих сограждан!», — обратилась к президенту Айткулова.

Почему импичмент маловероятен

Для того, чтобы президента отрешили от должности, за это должно проголосовать большинство депутатов парламента — не менее двух третей от общего числа. А инициатива должна исходить от одной трети депутатов, кроме того спецкомиссия, образованная парламентом, должна дать заключение.

Депутаты должны предъявить президенту обвинение в преступлении — а Генпрокуратура должна дать заключение, что в действиях президента есть признаки преступления.

Если президенту предъявят обвинение, парламент должен проголосовать в течении трех месяцев, и если это не будет сделано в срок, обвинение будет считаться отклоненным.

Учитывая то, что сейчас парламент находится на каникулах до сентября, а на 4 октября назначены очередные парламентские выборы, успешное завершение процедуры объявления импичмента Жээнбекову маловероятно.

Это уже вторая инициатива отрешения Жээнбекова от поста главы страны. Депутатка Ирина Карамушкина 23 ноября 2019 года заявила о своем намерении убедить своих коллег объявить импичмент президенту.

К такому решению она пришла после расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP об Айеркене Саймаити и его связях с кланами Абдукадыр и Матраимовыми. Саймаити вывел около 700 миллионов долларов США из Центральной Азии и был убит в Стамбуле 10 ноября.

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