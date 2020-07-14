Журналистка и председательница фонда «Фатиха» Раушан Айткулова, подала 13 июля заявление в Генпрокуратуру и парламент с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, премьер-министра, экс премьера и других членов кабмина.
Основанием для начала досудебного производства Айткулова назвала «бездействие и халатность руководителей страны, приведшее к гибели сотен кыргызстанцев».
Она попросила считать заявителями более 2 500 людей, которые поддержали эту инициативу на ее странице в фейсбуке.
«Теперь нам надо стоять насмерть. И требовать действий спикера и генпрокурора согласно регламента, прописанного в законах. Пусть парламент карманный, а генпрокурор — свой человек для семьи Жээнбековых: выше Закона никого нет! Мы должны отстоять наши права. Репост и лайки покажут им настроение общества», — написала Айткулова.
В своем заявлении она назвала три пункта, за которые представителей власти можно осудить:
- отсутствие госрегулирования цен на жизненно-важные медпрепараты и оборудование;
- недостаточное количество койко мест и стационаров для лечения больных с коронавирусом;
- недостаточное обеспечение аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и пульсоксиметрами.
Также Айткулова попросила парламент созвать внеочередное заседание депутатов для рассмотрения вопроса об «отрешении» президента Сооронбая Жээнбекова от должности.
Позже она опубликовала видео, в котором объяснила дальнейший алгоритм действий властей. По ее словам, генпрокурор обязан в течение суток от своего имени зарегистрировать заявление в ЕРПП.
После этого он должен начать досудебное производство в отношении экс-премьер-министра Абылгазиева, нынешнего премьера Боронова и других членов правительства по факту «злоупотребления ими своим служебным положением и умышленного неисполнения своих должностных обязанностей» в период пандемии.
По отношению президента, Айткулова попросила генпрокурора расследовать «причастность Жээнбекова к должностному преступлению, повлекшему массовые человеческие жертвы». По ее мнению, расследование скорее всего передадут в ГКНБ.
Также она призвала пользователей соцсетей аккуратно выражать свое мнение в комментариях и быть политкорректными, потому что «Госкомитет безопасности отслеживает ее аккаунт».
*Раушан Айткулова — журналистка и супруга адвоката Икрамидина Айткулова. Он защищал ее интересы в суде — ранее ее посадили на пять лет, обвинив в незаконном выводе миллионов сомов из компании «Мегаком». Тогда Айткулова была известна как Раушан Рыкунова и Роза Качиева, владела сетью глянцевых изданий.
Айткулова также создала 14 июля две петиции: одна в поддержку ее заявления в генпрокуратуру, вторая с требованием у парламента объявить Сооронбаю Жээнбекову импичмент, то есть отрешить от должности с привлечением к уголовной ответственности.
«Сегодня Кыргызстан находится в состоянии тлеющего костра, готового в любую минуту возгореться сильным пламенем. И если это произойдет, тогда уже будет поздно. Не доводите нашу страну до гибели! Пока еще можно затушить этот костёр, услышьте нас, своих сограждан!», — обратилась к президенту Айткулова.
Почему импичмент маловероятен
Для того, чтобы президента отрешили от должности, за это должно проголосовать большинство депутатов парламента — не менее двух третей от общего числа. А инициатива должна исходить от одной трети депутатов, кроме того спецкомиссия, образованная парламентом, должна дать заключение.
Депутаты должны предъявить президенту обвинение в преступлении — а Генпрокуратура должна дать заключение, что в действиях президента есть признаки преступления.
Если президенту предъявят обвинение, парламент должен проголосовать в течении трех месяцев, и если это не будет сделано в срок, обвинение будет считаться отклоненным.
Учитывая то, что сейчас парламент находится на каникулах до сентября, а на 4 октября назначены очередные парламентские выборы, успешное завершение процедуры объявления импичмента Жээнбекову маловероятно.
Это уже вторая инициатива отрешения Жээнбекова от поста главы страны. Депутатка Ирина Карамушкина 23 ноября 2019 года заявила о своем намерении убедить своих коллег объявить импичмент президенту.
К такому решению она пришла после расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP об Айеркене Саймаити и его связях с кланами Абдукадыр и Матраимовыми. Саймаити вывел около 700 миллионов долларов США из Центральной Азии и был убит в Стамбуле 10 ноября.
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