Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что 13 июля на митинге против выборов в парламент милиция задержала подозреваемых в публичном призыве к захвату власти.

По данным МВД, сейчас ведется расследование сразу по трем фактам:

16 июня неизвестный через WhatsApp распространил запись с призывом 1 июля выйти на митинг для свержения действующей власти. Милиция зарегистрировала этот факт по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти»;

17 июня участник WhatsApp группы «Чон-Казат» распространил сообщение, в котором призвал «сжечь белый дом вместе с депутатами». Этот факт тоже зарегистрировали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

6 июля пользователь фейсбука оставил информацию «Жаны вирус каптады», где написал о вреде радиоволн 5G и привел в пример народы Кавказа, которые сжигают вышки радиоволн 5G и раскритиковал руководство страны. Этот факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

По всем фактам назначили судебно-лингвистические экспертизы и провели следствие, чтобы найти подозреваемых.

11 июля оперативники МВД получили информацию, что трое возможных подозреваемых примут участие в митинге на площади Ала-Тоо. По полученной информации милиция 13 июля задержала подозреваемых.