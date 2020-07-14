Член ЦИК Атыр Абдрахматова внесла предложение о переносе даты выборов в парламент. Но ее коллеги не захотели обсуждать его и не внесли предложение в повестку дня.

Об этом Абдрахматова сообщила на своей странице в фейсбуке .

«Центризберком, который не обращает внимания на то, что граждане Кыргызстана каждый день борются с этой болезнью в одиночку. Не захотели обсуждать», — написала она.







По ее словам, четыре участника заседания проголосовали за рассмотрение вопроса, а шестеро — против. Позже одна из членов комиссии Гульнара Джурабаева написала в комментарии к посту, что проголосовала за введение вопроса в повестку дня «поскольку хотела изложить аргументы против переноса выборов».

Абдрахматова 13 июля обратилась к президенту с предложением приостановить парламентские выборы и направить бюджетные средства, выделенные на выборы, на борьбу с коронавирусом. Она заявила, что ЦИК полностью игнорирует условия пандемии, ссылаясь на указ президента.

«В более чем 20 решениях Центризбиркома, принятых для организации парламентских выборов, нет ни слова о пандемии, о чрезвычайной ситуации. Заседания ЦИК проходят закрыто, онлайн-трансляция для СМИ и общества не обеспечена. Почему? Чтобы никто не видел нарушения», — считает Абдрахматова.

По ее мнению, «никто не объяснил партиям, как проводить съезды, как избирателям уточнить себя в списках. Также она усомнилась в том, что на избирательных участках будут соблюдены санитарно-эпидемиологические условия.

Другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев также считает, что в такой период можно было приостановить выборные процессы. До этого президент Сооронбай Жээнбеков перенес выборы в ряд местных кенешей из-за коронавируса.

«Я против проведения выборов в период пандемии. Пандемию следует рассматривать как форс-мажорное обстоятельство, президент должен взять на себя ответственность и со ссылкой на форс-мажор приостановить выборные процессы. Он будет действовать в состоянии крайней необходимости, то есть в обстоятельствах, исключающих ответственность», — считает Осмоналиев.

За перенос выборов выступили и депутаты Мирлан Жеенчороев, Жанар Акаев и Наталья Никитенко.

Лидер партии «Республика» Жеенчороев заявил, что его политобъединение приостанавливает свою предвыборную подготовку, так как считает «аморальным» агитировать во время пандемии.

Акаев и Никитенко же заявили о необходимости ввести режим чрезвычайного положения для контроля заражаемости населения COVID-19.

Никитенко считает агитацию и выделение миллионов на выборы в ситуации, когда система здравоохранения «задыхается» от нехватки медперсонала и оборудования, «циничными» мерами правительства.

Нардеп Жанар Акаев призвал своих коллег срочно собраться в парламенте и обсудить перенос выборов. Для этого им нужно убедить правительство снова ввести режим чрезвычайного положения, только уже без комендантского часа.

Пресс-служба парламента ответила на заявления нардепов, что по регламенту для проведения внеочередной сессии спикеру необходимо прошение президента или правительства или не менее трети всех действующих депутатов.

Парламентские выборы-2020

Президент 3 июля подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября 2020 года. На 9 июля в ЦИК обратились 44 партии с заявлением об участии в избирательном процессе.

До 20 августа каждая партия должна провести съезд и сформировать список своих кандидатов из 120 человек, а до 24 августа принести списки в ЦИК.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала, что на выборах будут соблюдены все санитарные нормы и посоветовала партиям не проводить встречи с избирателями.

В то же время ЦИК, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство, запрещает проведение концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий на стадионах и улицах населенных пунктов. Также запрещается собирать более 50 человек в одном помещении.

Глава правительства Кубатбек Боронов 2 июля тоже предложил политпартиям не собирать избирателей и направить средства, предназначенные на проведение предвыборной агитации, на борьбу с коронавирусом.

Однако Атыр Абдрахматова сказала, что его слова можно расценивать, как призыв к незаконному подкупу голосов избирателей, так как с момента объявления выборов до объявления их результатов партиям запрещено заниматься благотворительной деятельностью.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 11 538 случаев заражения коронавирусом. Официально от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 149 человек.

Тем временем, с середины июня наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией неустановленной причины. С марта минздрав зарегистрировал 497 случая смерти пациентов с диагнозом «пневмония».

Власти признают, что пневмония — это последствие заражения коронавирусом, однако статистику по коронавирусу и пневмонии пока не объединили.