В ночь с 11 на 12 июля в одной из больниц Бишкека пьяный мужчина напал на медработницу из красной зоны и порвал ей защитный костюм. В интервью Kaktus.Media медики больницы сообщили, что на место приезжала милиция.

Мужчина приехал в больницу с мальчиком-подростком, который жаловался на боли в животе и понос. Однако в этой больнице принимают только пациентов с пневмонией и COVID-19.

По словам медиков, мужчину разозлило то, что после осмотра мальчика, медработница рекомендовала обратиться им в другую больницу, так как симптомов коронавируса не обнаружила.







«Мальчик был осмотрен дежурным врачом, состояние было удовлетворительное, сатурация 96%. То есть у него не было пневмонии или COVID-19. Для исключения хирургической патологии его направили в другой стационар, так как тут принимают больных с коронавирусом и пневмонией, и пациенты другого профиля направляются в другие больницы, где нет COVID-19», — сообщили врачи больницы.

Медики заявили, что родственники мальчика не согласились с тем, чтобы ехать в другую больницу, и тогда один из них в нетрезвом состоянии напал на медработницу.

«На помощь ей прибежали другие врачи, которые с трудом оттащили нападавшего. Родственники мальчика порвали ей форму — человеку, который работает в красной зоне. Они требовали помочь ребенку и не понимали ничего, не шли на диалог», — возмущаются медики.

По их словам, на место приезжали сотрудники милиции.

«Мы не стали писать заявление. Мы просим всех граждан быть более сдержанными. Всем нам тяжело, но нападать и избивать не выход. Нужно быть терпеливым и понимать сложившуюся тяжелую ситуацию. Подобные нападения происходят не в первый раз. На дежурных врачей часто нападают родственники пациентов, и терпеть такое уже тяжело. Поймите нас правильно, будьте благоразумны», — говорят врачи.

Медики Кыргызстана часто жалуются на нападения со стороны пациентов больниц, в которых они работают. Особенно тяжело врачам в нынешней ситуации, когда они работают на износ без выходных и возможности поесть и поспать.

К тому же, врачи жалуются на то, что правительство не перечисляет им обещанные надбавки а руководство больниц не обеспечивает их необходимыми СИЗ.

Врачи находятся в зоне риска работая каждый день с зараженными. На 14 июля зарегистрировано уже 1875 случаев заражения коронавирусом среди медработников Кыргызстана. По официальной информации минздрава, на 14 июля зафиксировано 5 смертей среди медработников, хотя многие граждане в социальных сетях ведут свой учет заболевших и умерших медиков, и сообщают, что их гораздо больше.