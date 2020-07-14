Обновлено в 17:44.

Главу центра семейных врачей Куршабской районной больницы в Узгенском районе Ошской области Гульмиру Омуржанову хотели понизить в должности за то, что она рассказала о нехватке медицинских средств и попросила помощи. Но передумали.

«Омуржанову снизили по должности, но она будет продолжать работать в данном стационаре», — сначала сообщила пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова. После она еще раз переговорила с руководством больницы и ей сообщили, что передумали понижать в должности врача.







Замглавврача Куршабской больницы Тургунбай Кадыров до этого сообщал «Азаттыку», что Омуржанова после понижения будет возглавлять группу семейных врачей. Он объяснил, что врача наказали за то, что она без разрешения администрации записала видеообращение. Но директор больницы говорит, что отменил приказ, и Омуржанова останется на своей должности.

Ранее мы связывались с семьей Омуржановой — врач отказалась от помощи журналистов и сказала, что она занята борьбой с коронавирусом. Близкие врача заявили, что ей было важнее, что у ее коллег появились средства защиты.

В своем видеообращении 8 июля Омуржанова рассказала, что ее больнице нужны средства защиты, ИВЛ-аппараты и кислородные концентраторы.

Через некоторое время на странице полномочного представительства правительства в Ошской области появилось видеообращение замглавврача Куршабской больницы Тургунбая Кадырова.

В нем Кадыров опроверг информацию о нехватке средств защиты. В то же время он признал, что больница нуждается в специальном оборудовании и добавил, что если есть желающие помочь, они должны обратиться к руководству больницы.