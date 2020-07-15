Директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Гульмира Шакирова 15 июля на брифинге рассказала о причинах нехватки лекарственных средств аптеках Кыргызстана. По её словам, фармкомпаниям Кыргызстана стало сложнее заказывать препараты из других стран из-за того, что их скупают богатые государства.

Она отметила, что запас лекарственных средств, который был рассчитан для граждан на год, кыргызстанцы выкупили за два месяца.

«Принятых нами мер оказалось недостаточно»

По словам Шакировой, меры, которые принимало правительство, чтобы не допустить нехватку лекарственных средств, оказались недостаточными и тогда власти решили разработать новый план и закупить востребованные препараты напрямую у зарубежных заводов. Однако и этот план не сработал.

«Многие страны запретили экспорт ключевые препараты. Мировая цепочка производства лекарств оборвалась, выстроились новые правила по принципу: «сначала себе». Проблемы с поставками возникли из-за того, что богатые страны с большим рынком сбыта массово скупают востребованные сейчас лекарства», — сообщила она.

Шакирова отметила, что рынок Кыргызстана для мировых производителей лекарственных средств слишком «мал и непривлекателен».

«Поскольку наш рынок для производителей лекарственных средств считается небольшой и непривлекательный, у нас возникли трудности по закупкам. В отдельных случаях требовалось вмешательство на уровне госорганов, что в свою очередь также отражается на сроках поставки», — сказала она.

Шакирова отметила, что по поручению правительства сейчас ведётся работа по закупу лекарств и формированию резерва.

К работе департамента подключился и МИД Кыргызстана. Депутат Бекешев писал в твиттере, что ведомство уже договаривается с заводами-производителями о поставках в Кыргызстан.

Спекулянты тоже виноваты

Шакирова говорит, что в дефиците лекарств виноваты и спекулянты, которые создавали искусственный рост цен и ажиотаж на препараты.

«Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, фармбизнес и отдельные граждане спекулировали ценами на лекарства, пытались прятать их на складах или вывозить из страны. И их действия еще больше усилили дефицит лекарств и цены на ключевые препараты резко возросли», — сказала она.

Финпол начал проводить рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана и задержаны несколько человек, перепродовавших по завышенным ценам лекарственные препараты «Гепарин» и «Клексан».

«Организован колл-центр. Мы получаем от граждан сигналы о попытках нажиться на фоне пандемии. Итог данной работы, финпол возбудил 27 уголовных связанных с незаконными действиями в сфере обращения лекарств», — сообщила директор ДЛО.

Шакирова также сообщила, что в Кыргызстане введут госрегулирование цен на некоторые виды лекарств, чтобы не допускать завышения цен.

Новый перечень лекарств для лечения коронавируса

Шакирова сообщила, что Минздрав пересмотрел перечень лекарств, предназначенных для лечения коронавируса.

Так с 1 по 14 июля в Кыргызстан завезли больше 4 тысяч упаковок «Клексана», полторы тысячи упаковок «Линокса» и 15 тысяч упаковок «Гепарина», которые раскупили за несколько часов.

«Дополнительно прорабатываются вопросы поставки лекарств из Индии, Китая, Пакистана и стран СНГ. Из 56 позиций лекарств, включенных в перечень для лечения коронавируса, сохраняется дефицит по 16 позициям. Остальные 40 позиций в достаточном количестве», — сообщила Шакирова.

Она отметила, что по медицинским изделиям имеется дефицит на оксигенараторы, пульсоксиметры, концентраторы кислорода и портативные аппараты УЗИ.

Такие препараты и медицинские приборы продаются моментально, как только поступают в Кыргызстан. Они необходимы для лечения больных с пневмонией, найти и приобрести их в аптеках страны очень сложно.

Пользователи телеграм канала «Сейчас KG» 12 июля опубликовали видео, на котором за препаратом «Гепарин» собралась длинная очередь возле склада сети аптек «Неман».

По данным минздрава, в Кыргызстане на 15 июля зафиксировано 11 977 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 5 314 пациентов. Умерли с подтвержденным коронавирусом 160 человек.

Ситуация осложняется вспышкой внебольничной пневмонии. С марта по всей республике умерли 571 человек с пневмонией.