Госкомитет нацбезопасности заявил, что ведомство работает в штатном режиме и сообщение о карантине в СИЗО не соответствует действительности.

Ранее адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сказал, что из-за карантина отменены все посещения адвокатов и правозащитников в следственный изолятор.

«Как здоровье моего подзащитного Алмазбека Атамбаева, мне неизвестно. Я сам на больничном нахожусь. Врачи диагностировали пневмонию», — сказал Слесарев информагентству 24.kg.







В госкомитете нацбезопасности опровергли информацию о карантине, заявив, что бывшего президента накануне «беспрепятственно» посетили нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

«Недавно депутаты парламента провели встречу с Атамбаевым, они узнали о его состоянии здоровья. Атамбаев чувствует себя удовлетворительно, а адвокаты болеют, в связи с этим не посещают своего подзащитного», — передает пояснения ГКНБ издательство Kaktus.media.

Ирина Карамушкина подтвердила «Клоопу», что навещала бывшего президента, только не с Кодурановой, а с другой депутаткой — Карамат Орозовой.

В ведомстве уточнили, что все встречи защитников с подзащитными проводятся с применением всех санитарных требований — через стеклянную перегородку.

С начала пандемии коронавируса в марте минздрав зафиксировал 9 204 случая заболевания пневмонией неустановленной причины. За последние сутки внебольничная пневмония диагностирована у 954 человек, а 493 пациента выписались из больниц с выздоровлением.

Всего, по данным минздрава, с марта от пневмонии неизвестного происхождения выздоровели 3 415 человек. Минздрав озвучил эти данные только сегодня, после долгого молчания о ситуации со вспышкой внебольничной пневмонии.

На 15 июля в стране выявлено 11 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли 160 человек с подтвержденным коронавирусом, а с диагнозом «пневмония» — 571 пациент.

Болезнь Атамбаева

Бывшего президента госпитализировали в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии» 30 июня. Тогда в ГКНБ сообщили, что Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

В этот же день врачи провели онлайн-консилиум, на котором они поставили бывшему президенту диагноз и решили перевести его в больницу.

Однако дети Атамбаева заявили, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.

В заявлении говорится, что им через родственников заключенных в СИЗО рассказали, что коронавирус подтвердился у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство следственного изолятора.

«Атамбаев был заражён вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактировал ежедневно», — говорится в заявлении семьи.

В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.

«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили тогда в комитете.

Уже 9 июля пресс-служба ГКНБ сообщила, что Атамбаев выздоровел и его перевели из стационара больницы управделами президента обратно в СИЗО ГКНБ.

По данным ГКНБ, такое решение принял консилиум врачей. В Госкомитете добавили, что за бывшим президентом круглосуточно наблюдают врачи. В Госкомитете нацбезопасности также отрицают информацию о зараженных сотрудниках.

Дела Атамбаева

Бывший президент обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. По делу о незаконном освобождении кримавторитеа Азиза Батукаева суд признал Атамбаева виновным и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

По делам, связанным со штурмом резиденции бывшего президента, до сих пор продолжаются суды. Здесь бывшего президент обвиняют в организации убийства, организации массовых беспорядков, организации похищения на убийство и организации захвата заложников

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.