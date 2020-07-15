Дата-отдел «Клоопа» обнаружил, что в госзакупках регулярно участвуют компании, созданные одними и теми же людьми. Они имитируют конкуренцию и выигрывают тендеры без борьбы, ведь кроме них в торгах нет других участников. Закон запрещает заключать договоры с такими компаниями и называет это «конфликтом интересов».

В Кыргызстане, как и во многих странах мира, существует система государственных закупок — электронный портал, который автоматизирует взаимодействие между гос.заказчиками, закупающими товары и услуги за бюджетный счет, и частными компаниями. Система создана, чтобы:

снизить бюджетные расходы, поскольку на торгах выбирается нужный товар по самой низкой цене;

предотвратить коррупцию, исключив сговор между закупающей организацией и поставщиками;

повысить конкуренцию, ведь участвовать в закупках может любой желающий, а «обезличенная» подача документов снижает бюрократическое давление.

Это в идеале. Но на деле госорганы прибегают к самым разных ухищрениям, чтобы в торгах побеждали не лучшие, а «те, кому надо». Один из примеров — коррупционная латиница.

В 2016 году журналисты «Клоопа» обнаружили, что Чон-Алайская сельская администрация скрыла на госзакупках тендеры на 8 млн сомов, использовав в их названии латинские символы вместо кириллических. В результате все они достались одной компании, поскольку другие участники не смогли найти информацию о торгах на сайте госзакупок. Мы написали об этом, и коррупционную латиницу в Кыргызстане запретили.

ОсОО «Компания Багиз», победившая в тендерах Чон-Алайской сельской администрации, предлагала «Клоопу» 500 долларов США за удаление материала о коррупционной латинице. Пришлось объяснять, что мы так не работаем

Другая часто используемая уловка — техзадание, написанное под нужного поставщика, и нарушение правил проведения конкурса в пользу одного из участников.

Журналисты «Клоопа» и OCCRP выявили такое нарушение в госзакупке на изготовление биометрических паспортов для граждан Кыргызстана. На торги заявилось несколько иностранных компаний. Условия конкурса нарушили все, но одних к торгам не допустили, а другим дали зеленый свет.

Три чиновника Государственной регистрационной службы, причастные к проведению этой закупки, были оштрафованы. В итоге контракт заключили с Mühlbauer ID Services — одной из компаний, которую изначально не допустили.

Кажется, мы нашли еще один путь, по которому связанный с государством бизнес обходит закон.