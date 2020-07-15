Мы проверили свыше полутора миллионов лотов в тендерах и заметили, что кыргызские бизнесмены создавали компании-клоны, чтобы соревноваться с самими собой в госзакупках.

Читать основной материал:

«Кольца коррупции». Как кыргызские бизнесмены сымитировали конкуренцию на 83 млн сомов.

Ниже мы расскажем, как именно мы смогли это сделать.

Для кого этот текст: Этот материал будет интересен в первую очередь дата-журналистам, расследователям, специалистам, которые следят за госзакупкам, а также всем, кто интересуется возможностями графовых баз данных и их использованием для решения реальных задач.

Цель метода — обнаружить ситуации, когда в государственных закупках участвуют юрлица, связанные через учредителей или директора.