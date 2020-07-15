Глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила 15 июля, что за минувшие сутки у 105 медработников диагностирован COVID-19. У скольких медработников подтвердили коронавирусную пневмонию при отрицательном тесте на COVID-19, Республиканский штаб не сообщил.

В Бишкеке заразились коронавирусной инфекцией 25 медработников. В Баткенской области COVID-19 подтвердился у 21 медика, в городе Ош — 19 новых случаев заражения, в Ошской области — 14, в Чуйской области — 13, в Иссык-Кульской области — восемь, и пять случаев в Джалал-Абадской области.

Всего за время пандемии COVID-19 диагностирован у 1 980 медработников.







Из стационаров с выздоровлением за сутки выписались шесть медсотрудников. Общее количество выздоровевших медиков составляет 576 человек.

В Ноокатской территориальной больнице 14 июля от осложнений, вызванных COVID-19, умерла 55 летняя медработница Айчурок Келдибекова. Ее назначили главврачом Центра профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора Ноокатского района 1 мая 2020 года.

«Она всю свою жизнь посвятила работе для профилактики инфекционных заболеваний, была опытным эпидемиологом, любимой матерью. В возрасте 55 лет она, работая на благо народа для стабилизации эпидситуации в Ошской области, в Ноокатском районе, к сожалению, скончалась. Выражаем глубочайшие соболезнования. Мы скорбим», — сказала Акматова.

Всего за время пандемии зафиксировано 11 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 160 из них закончились смертью пациентов.

1 980 случаев заражения среди медработников никак нельзя считать полным списком, пока в статистику не внесут данные по коронавирусной пневмонии. Минздрав обещал совместить статистики, но все еще считает их отдельно.

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19. Потому что провоцирует эту пневмонию коронавирус — и если при обычном течении болезни воспаляются ткани легких, то при вызванной коронавирусом пневмонии мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками.

Депутат Дастан Бекешев считает, что минздрав не спешит с объединением статистик из-за того, что тогда придется выплачивать компенсации и медикам с пневмонией.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но пока Минздрав сообщал о компенсационных выплатах только 41 медработнику и двум семьям погибших медиков.

Смерти медиков

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. О смерти сообщал минздрав.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. О смерти сообщил минздрав.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. О его смерти сообщал минздрав.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. О ее смерти сообщал минздрав.

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Тест на коронавирус подтвердился уже после смерти, о чем сообщил Минздрав.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров — у него была двусторонняя пневмония. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука — у него тоже была пневмония.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы — у него была двусторонняя пневмония.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

Также 8 июля в Бишкеке скончалась гепатолог-инфекционистка Умиджан Мусаева. У 66-летней женщины была диагностирована двусторонняя пневмония.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии. По предварительной информации от Минздрава, у девушки была двусторонняя пневмония.