15 июля скончался судья Ошского городского суда — он с 8 июля лежал в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов.

«Фамилию судьи не можем называть, с целью не задеть его семью», — сказал Осмонкулов.

Известно, что один судья Ошского областного суда, два судьи городского и шесть сотрудников аппарата получают лечение — у них подтвердили коронавирус. По словам Осмонкулова, с 15 июля здание Ошского городского суда закрыли на карантин.

Областной суд на карантин пока не закрывали, но его посещение ограничено. Участники судебных процессов допускаются в здание после проверки сотрудниками.