Мэрия города Каракол сообщила, что 14 июля от внебольничной пневмонии скончался экс-депутат Жанкороз Каниметов.

Жанкороз Каниметов скончался в возрасте 70 лет. Он был депутатом депутатом трех созывов Жогорку Кенеша. Окончил Каракольский государственный педагогический институт и Кыргызский национальный университет им. Баласагына.

При жизни Каниметов удостоился звания отличник образования Кыргызской ССР, отличник образования СССР и заслуженный учитель Кыргызстана.







Он также был автором законов Кыргызстана «О статусе учителя», «Об образовании» и «Об общем среднем образовании».

По данным минздрава, на 15 июля в стране зарегистрировано 11 977 случаев заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 645 пациентов. С выздоровлением выписано 3 660 пациентов. Умерли за время пандемии 160 человек с подтвержденным ранее COVID-19.

От внебольничной пневмонии с марта по всей республике скончались 571 человек.