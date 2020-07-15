Директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Гульмира Шакирова 15 июля на брифинге сообщила, что в Кыргызстане впервые введут госрегулирование цен на некоторые виды лекарств. Предельные цены будет устанавливать сам департамент.

«В октябре 2019 года утверждено постановление правительства об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства, которое вступило в силу 15 января», — отметила Шакирова.

По её словам, регулированию подлежат 56 наименований лекарственных средств или более 300 торговых наименований.







Шакирова отметила, что проект решения о введении регулирования цен на отдельные лекарства находится на рассмотрении правительства.

«Как итог мы хотим исключить такие факты как необоснованное завышение цен на лекарства и медицинские изделия. До этого у нас применялся принцип рыночных отношений, когда цены устанавливал реализатор исходя из конъюнктуры рынка. В условиях пандемии данная система оказалась неприемлемой. В тоже время введение системы регулирования цен в условиях пандемии и нехватки лекарств во всем мире также может привести к обратному эффекту. В этой связи все действия в данном направлении должны быть предварительно изучены», — сказала она.

Шакирова также сообщила, что Турция готова предоставить Кыргызстану программный продукт — инвентарный контроль за лекарственными препаратами и медизделиями.

Она отметила, что создана информационная база данных лекарств и медизделий. Также оптимизирован портал госзакупок.

«Осталось еще два этапа: цифровизация всех бизнес-процессов деятельности ДЛО и отслеживание лекарств и медизделий», — сказала Шакирова.

Дефицит лекарств

В последние два месяца соцсети разрывались от сообщений о перекупщиках, продающих лекарства намного дороже их реальной стоимости.

Пользователи телеграм канала «Сейчас KG» 12 июля опубликовали видео, на котором за препаратом «Гепарин» собралась длинная очередь возле склада сети аптек «Неман».

Финпол начал проводить рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана и задержаны несколько человек, перепродовавших по завышенным ценам лекарственные препараты «Гепарин» и «Клексан».

«Клексан» и «Гепарин» — прямые антикоагулянты, содержащие гепарин — вещество, препятствующее свертыванию крови. Сейчас их, в основном, используют для предотвращения возникновения тромбов в легочной артерии при пневмонии, вызванной COVID-19.

Кроме того, ведомство занялось делом о коррупции и лоббировании интересов фармкомпаний, и допросило бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 15 июля зафиксировано 11 977 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 5 314 пациентов. Умерли с подтвержденным коронавирусом 160 человек.

Ситуация осложняется вспышкой внебольничной пневмонии. С марта по всей республике умерли 571 человек с пневмонией.