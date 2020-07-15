Участница комедийного шоу StandAp Бишкек Назгуль Алымкулова на своей странице в фейсбуке сообщила, что ее вызвали в Госкомитет нацбезопасности на допрос.

В повестке, которую опубликовала Алымкулова, было указано, что в ГКНБ ее вызывают в качестве свидетеля.

Скриншот со страницы Назгуль Алымкуловой до удаления записи

*На момент публикации материала, все посты Алымкуловой о допросе были удалены, а с самой девушкой «Клоопу» связаться не удалось.







Алымкулову могли вызвать на допрос из-за того, что она опубликовала дипфейк-видео, где лицо известного рэпера заменили лицом президента Сооронбая Жээнбекова.

Скриншот со страницы Назгуль Алымкуловой до удаления записи

Об этом говорит запись, которую опубликовала сама Назгуль.

«Эта девушка сделала карикатуру из фотографии президента, избранного от имени народа. По внешнему виду она кажется вполне симпатичной. Лучше было бы, если бы девушка не показывала так свою глупость, стыдно же. ГКНБ, что предпринимается по отношению к таким блондинкам?» — говорится в записи.

Позже на своей странице девушка написала, что она вышла с допроса и с ней все в порядке.

Это не первый случай когда обычных граждан вызывают на допрос в ГКНБ после открытой критики власти.

В августа 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке.

Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в « разжигании межрегиональной розни » . Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.