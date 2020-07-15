Волонтёры из «Центра инициативной молодёжи» минувшей ночью спасли мужчину, которому стало плохо на одной из улиц Бишкека. Прогуливаясь по городу мужчина начал терять сознание и задыхаться и прохожие позвонили волонтёрам.

Группа молодых ребят подключила мужчину к кислородному концентратору и оказала необходимую помощь.

«Просим вас минимально выходить на улицу. Только вместе мы — сила», — говорят волонтёры.







Центр инициативной молодежи — это команда волонтеров, которая бесплатно выезжает к больным со всеми необходимыми медицинскими аппаратами и оказывает помощь больным.

На своей странице в Инстаграме волонтёры выкладывают видео о своей работе и просят неравнодушных граждан и бизнесменов оказать материальную помощь.

На просьбу ребят отзываются даже дети.

«Мы приобрели новый концентратор благодаря пожертвованиям. Особая благодарность маленькой девочке, которая пожертвовала своими сбережениями, которые копила для путешествий», — пишут волонтёры.

Волонтёры Кыргызстана, которые выезжают на помощь больным, играют огромную роль в спасении людей. Из-за нехватки медперсонала и увеличения числа больных в стране, скорая помощь не успевает на вызовы.

На 15 июля в Кыргызстане зафиксировано 11 977 случаев заражения коронавирусом. Ведомство продолжает вести раздельный учёт больных с пневмонией и COVID-19, хотя премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что пневмония является следствием заболевания COVID-19.

Согласно статистике минздрава с подтвержденным коронавирусом умерли 160 человек, а с пневмонией 571.