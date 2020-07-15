Жумабай Бекмуратов

В Бишкеке 13 июля скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что у него ранее подтвердили коронавирус. Однако Минздрав не называл врача в числе умерших медработников с коронавирусом.

«Ты написал мне неделю назад: “Друг мой, мне нужно купить концентратор”. Я подумал, что это нужно для пациентов и дал номер человека, продающего концентраторы. Почему я не спросил тогда о твоем здоровье?! Я позвал тебя с собой в Турцию, но ты ответил: “Кто же тогда в Кыргызстане останется, если вы все уедете”. Он был лучшим из нас! Сегодня кыргызы лишились еще одного своего сына!», — написал в фейсбуке его друг Нурсеит Мамыров.

Смерть Бекмуратова подтвердил его учитель Султан Момунов — он преподает географию в Баткенской областной гимназии. Момунов отметил погибшего врача как одного из лучших своих учеников.







«Он был скромным парнем, постоянно сиял. Очень хорошо учился в школе. Он с детства хотел быть врачом — на двери своей комнаты он написал и повесил табличку “кардиолог Жумабай Бекмуратов”. Он отличался человечностью. Когда я приезжал в Бишкек? он встречал меня, уделял мне время и спрашивал о моем состоянии», — сказал он.

По словам Момунова, Бекмуратов рассказывал ему, что переболел коронавирусом. Спустя время учитель получил печальную весть о смерти своего ученика.

Тело Жумабая Бекмуратова было захоронено на его малой родине в Баткенской области 14 июля.

Он работал в Национальном центре кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова. Мы связались с этим центром, но за два дня они не смогли предоставить нам информацию о погибшем враче. Человек, представившийся системным администратором, подтвердил этот случай, но отказался дать официальный комментарий.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова пообещала связаться с центром и получить информацию. Однако перед выходом материала мы не смогли получить их ответ.

После окончания Баткенской областной гимназии Жумабай Бекмуратов отучился на кардиолога в КГМА имени Исы Ахунбаева. После окончания он поступил на кафедру анестезиологии-реаниматологии в том же вузе. В 2014 году он вернулся с Турции после обмена опытом в одной из больниц.

Получив две медицинские специальности Бекмуратов в возрасте 23 лет начал свою трудовую карьеру в НЦКиТ имени Миррахимова. У Бекмуратова, работавшим кардиологом и анестезиолог-реаниматологом, остались жена и сын.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1980 случаев заражения COVID-19 медицинскими работниками — 580 из них вылечились от болезни. По официальной информации Минздрава от коронавируса скончались шесть медиков.

В то же время растет число медиков, умерших от пневмонии. Премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что возбудителем пневмонии является коронавирус. Несмотря на это статистики по случаям коронавируса и пневмонии ведутся раздельно.

Депутат Дастан Бекешев предположил, что правительство не торопится объединять статистики по коронавирусу и пневмонии потому, что тогда медики смогут требовать заслуженные компенсации.

Правительство пообещало выплатить компенсации в размере 200 тысяч сомов медикам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших от СOVID-19 медработников имеют право получить от государства 1 млн сом. На данный момент известно о 41 медике, которые получили эти компенсации.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. О смерти сообщал минздрав.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. О смерти сообщил минздрав.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. О его смерти сообщал минздрав.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. О ее смерти сообщал минздрав.

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Тест на коронавирус подтвердился уже после смерти, о чем сообщил Минздрав.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров — у него была двусторонняя пневмония. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука — у него тоже была пневмония.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы — у него была двусторонняя пневмония.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева. У 66-летней женщины была диагностирована двусторонняя пневмония.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов. У него была пневмония.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии. Минздрав сообщил, что у нее была пневмония.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области. Минздрав подтвердил, что у нее был коронавирус.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом.