В телеграм-канале «Сейчас KG» опубликовали видео, как девушку без сознания принесли к ночному стационару в ресторане «Консул». Но на входе парня с девушкой без сознания никто не встретил и ее пришлось унести.

Позже на сообщение мэрии в твиттере о том, что стационар в ресторане начал работу, прислали видео с девушкой, которую не приняли. В ответ на это в мэрии ответили, что подобные случаи перед открытием стационаров происходят постоянно.

Мы только 44 минуты работаем, Руслан. Перед запуском всех стационаров люди ВСЕГДА на руках заносят близких. Каждый раз! И именно через стационары удалось помочь тысячам



— Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) July 14, 2020

По информации мэрии, ночные стационары открываются в 21:00 и работают до 9 утра. Новые стационары открылись на базе спорткомплекса «ДСК» в седьмом микрорайоне и в ресторане «Консул» на пересечении улиц Фрунзе и Орозбекова. Стационар в «ДСК» вмещает — 120 коек, а в ресторане «Консул» — 100.

В интервью информагентству 24.kg мэр Бишкека Азиз Суракматов прокомментировал инцидент, сказав, что это был человеческий фактор, так как все медики работают на износ.

«Они даже поесть не успевают или поспать. Пожалуйста, прошу сограждан с пониманием отнестись к тем, кто на передовой. Разумеется, не было речи о том, что медперсонал не захотел принимать пациента. Просто он тоже устал и валится с ног. Просто человеческий фактор, не более», — сказал мэр.

Замакима Первомайского района по соцвопросам Аида Рысбаева сказала «Клоопу», что девушку привезли к стационару в 20:30, а работа стационара начинается в 21 час. Поэтому медики еще не были в стационаре — они пришли в 20:50 и приступили к работе.

И если Суракматов говорил, что девушка сейчас находится в больнице под наблюдением врачей, то Рыспаева не в курсе, куда увезли девушку. В минздраве получить информацию о состоянии девушки не удалось.

На 15 июля в Кыргызстане зарегистрировано 11 977 случаев заражения коронавирусом. В стационарах на лечении находятся 645 пациентов. Выписаны с выздоровлением 3 660 пациентов. Умерли за время пандемии 160 человек с подтвержденным ранее COVID-19.

От внебольничной пневмонии с марта по всей республике скончались 571 человек.