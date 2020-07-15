55-летняя Айчурок Келдибекова была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области. Келдибекова была назначена на эту должность 1 мая. 13 июля ее не стало.

Келдибекова спасала пациентов с коронавирусом и сама заразилась. В больницу она попала 30 июня, спасти ее не удалось.

«[Келдибекова] была опытным эпидемиологом и любимой матерью. В возрасте 55 лет она, работая во благо народа и стабилизации эпидемиологической ситуации в Ноокатском районе Ошской области, к сожалению, скончалась. Глубочайшие соболезнования… мы скорбим», — сказала на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.







Также за прошедшие сутки в Бишкеке от пневмонии скончалась 21-летняя студентка Медицинской академии Адинай Мурзабекова — она работала медсестрой-добровольцем во временном стационаре, развернутом на базе гостиницы «Discovery».

Теперь по официальной статистике Минздрава число умерших от коронавируса медработников достигло шести человек. До этого в официальную статистику вошли Жузумкан Кокумбаева, Альберт Исмаилов, Жамал Тазабекова, Эдил Садыков и 59-летняя неназванная медсестра. Однако журналисты и пользователи соцсетей сообщают об еще большем количестве умерших от пневмонии и коронавируса медработников.

Но по факту скончавшихся гораздо больше — в нашем списке памяти их уже более 20. В этом списке и врачи, скончавшиеся от пневмонии, и медики, у которых подтвердили коронавирус.

Заразившимся коронавирусом во время работы медработникам полагается компенсация от правительства в размере 200 тысяч сомов. Родственники погибшего от COVID-19 медика имеют право получить 1 млн сомов — однако эти выплаты не предусмотрены семьям медиков, погибших от пневмонии.

Врачи не раз говорили, что нынешняя диагностируемая сейчас у людей пневмония на самом деле тяжелое течение COVID-19. В связи с этим Минздрав планирует объединить статистики по случаям заражения коронавирусом и пневмонии, но пока это не сделано.

Депутат Дастан Бекешев предположил, что правительство не торопится объединять статистики по коронавирусу и пневмонии потому, что тогда медики смогут требовать заслуженные компенсации.

По состоянию на 15 июля по республике зарегистрирован 1980 случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Из них уже вылечено 576 медиков.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. О смерти сообщал минздрав.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. О смерти сообщил минздрав.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. О его смерти сообщал минздрав.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. О ее смерти сообщал минздрав.

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Тест на коронавирус подтвердился уже после смерти, о чем сообщил Минздрав.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров — у него была двусторонняя пневмония. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука — у него тоже была пневмония.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы — у него была двусторонняя пневмония.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева. У 66-летней женщины была диагностирована двусторонняя пневмония.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии. Минздрав сообщил, что у нее была пневмония.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области. Минздрав подтвердил, что у нее был коронавирус.