Медики-волонтёры из «Центра инициативной молодёжи» опубликовали видео на своей странице в Инстаграме, в котором оказывают помощь больному. На видео медик делает человеку массаж сердца в багажнике движущегося автомобиля.

«Вот так уже третий час мы тяжело боремся за жизнь человека. В онкологической больнице нас не приняли. Едем дальше», — говорит волонтёр на видео.

Волонтёры из «Центра инициативной молодёжи» круглосуточно и бесплатно оказывают помощь больным Кыргызстана. На своей страничке в Инстаграме они собирают пожертвования от всех неравнодушных граждан, на которые приобретают необходимые медицинские приборы и аппараты.

Волонтёры спасают людей, которым стало плохо в машине, в квартире и даже на улицах города. Минувшей ночью они приехали с кислородным аппаратом и спасли мужчину, который задыхался и терял сознание на одной из улиц Бишкека.

Медики-волонтёры, которые выезжают на помощь больным, играют огромную роль в спасении людей. Из-за нехватки медперсонала и увеличения числа больных в стране скорая помощь не успевает на вызовы.

На 15 июля в Кыргызстане зафиксировано 11 977 случаев заражения коронавирусом. Ведомство продолжает вести раздельный учёт больных с пневмонией и COVID-19, хотя премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что пневмония является следствием заболевания COVID-19.

Согласно статистике минздрава с подтвержденным коронавирусом умерли 160 человек, а с пневмонией 571.