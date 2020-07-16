Трупы не дышат, но заразить коронавирусом могут

Фото: Прозекторская \ Валентина Пахман

Основной риск заражения коронавирусом от трупа возможен в помещении вскрытия. Коронавирус не умирает вместе с носителем, а какое-то время находится в теле умершего. Сколько именно — пока неизвестно.

Согласно приказу министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, «все умершие с подтвержденным при жизни COVID-19 должны направляться в морг для патологоанатомического исследования». В том же приказе прописаны методические рекомендации по обращению с телом умершего от коронавируса.

Патологоанатом — специалист, который проводит вскрытие трупа — должен быть в защитном костюме. Само вскрытие осуществляется в изолированных помещениях патологоанатомического бюро с участием минимального количества сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения предостерегает патологоанатомов тщательнее обрабатывать легкие умершего от коронавируса, иначе есть риск заражения инфекцией. Во избежание попадания брызг жидкостей трупа, ВОЗ рекомендует сотрудникам морга надевать лицевые щиты или маски с очками.

После проведенного исследования патологоанатом заполняет все отверстия и раны тела ватными шариками или марлей, предварительно замочив их в дезинфицирующей жидкости. Затем тело оборачивается сначала в двухслойную ткань, а затем помещается в двухслойный запечатанный водонепроницаемый холст — при этом оба материала должны быть пропитаны дезинфицирующими средствами. Полностью обернутый труп помещают либо в мешок, либо в гроб.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует близким воздержаться от прикосновений и поцелуев тела умершего от коронавируса. Это ограничение особенно касается людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитом. Также необходимо держаться на расстоянии в один метр от тела умершего.

Что говорит муфтият?

Духовное управление мусульман Кыргызстана рекомендации Минздрава поддержала и даже издало фатву по этому вопросу.

*Фатва в Исламе — решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием или улемом, основываемое на принципах Ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.

После смерти мусульманина его должны омыть его близкие родственники или, если их нет, «богобоязненные и достойные доверия люди». Изданная фатва дает родственникам умершего от коронавируса три альтернативных варианта:

совершить омовение тела на расстоянии, то есть можно поливать покойного с помощью шланга;

если врачи уже помыли тело и обернули в специальные слои, то необходимость омовения отпадает. При этом в муфтияте отмечают, что не надо срывать слой ткани, омывать тело и обертывать труп по новой;

придерживаясь всех рекомендаций специалистов совершить покойному таяммум (очищение с помощью песка или специального камня).

При этом тело умершего нельзя кремировать или растворять кислотой. Покойный должен быть предан земле по всем законам шариата. ВОЗ также считает, что необходимости в кремации умерших от коронавируса нет. Вдобавок организация считает, что «нужно уважать и защищать достоинство умерших, а также их культурные и религиозные традиции».

Также муфтият рекомендует, чтобы на джаназа-намазе присутствовало как можно меньше людей, которые, тем не менее, должны соблюдать социальную дистанцию.

Люди, совершающие джаназа-намаз на похоронах религиозного деятеля Чубака Жалилова. Экс-муфтий скончался от пневмонии 11 июля. Несмотря на рекомендации Минздрава и муфтията, почтить память Жалилова собралось более тысячи человек. Фото: Эркин Салиев

Живые люди на похоронах опаснее мертвых

Но вероятность заразиться COVID-19 от живого человека на похоронах значительно выше, чем от покойника. Люди редко соблюдают рекомендации минздрава не собираться большой толпой на похороны, носить маски и держаться друг от друга подальше.

Например, в мае этого года больной коронавирусом решил приехать на похороны из Бишкека в Чаткальский район. Итог — 13 зараженных родственников. Среди зараженных оказался и сотрудник «РСК Банка».

Правительство сетовало на то, что люди игнорируют запреты минздрава и все чаще заражаются на похоронах и тоях. Премьер-министр Кубатбек Боронов планировал ввести дополнительные меры безопасности или вовсе ужесточить их. Но пока этого не произошло.

Возможно люди берут пример с самих чиновников. Совсем недавно приказ минздрава о том, что похоронах могут присутствовать только близкие, религиозные представители и медработник нарушил сам министр здравоохранения. Тогда министр принял участие на похоронах экс-спикера парламента Мукара Чолпонбаева. Сам Сабиржан Абдикаримов позднее оправдал этот поступок «человеческим отношением».

Нередки случаи, когда сами законодатели нарушают запреты. К примеру месяц назад депутаты Жогорку Кенеша собрались в ресторане «Кайнар» на поминки сестры экс-депутата Омурбека Бабанова. В итоге виноватым оказался администратор ресторана и теперь он должен выплатить штраф.

А вот это пример вопиющего нарушения эпидемиологических правил, за которое в Уголовном кодексе прописана отдельная статья — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Ранее у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева был обнаружен COVID-19, однако, несмотря на это, он посчитал своим долгом явиться на похороны депутата Чыныбая Турсунбекова. Кроме него на похоронах присутствовало несколько десятков (если не сотен) человек. Фото: «Акипресс»

А вот как по инструкции — если не считать большого количества родственников — должны проходить похороны умершего от COVID-19. Тело хоронят люди в спецзащите, а пришедшие родственники носят маски и почти соблюдают социальную дистанцию. При этом тело покойного обернуто в сначала в черную ткань, а затем в пленку.