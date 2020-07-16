Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков 16 июля навестил семью Адинай Мырзабековой, студентки Кыргызской государственной медицинской академии.

Она работала волонтером в одной обсервации в Бишкеке и скончалась 13 июля. Минздрав заявил, что у девушки, предположительно, была пневмония.

«Сложно подбирать утешительные слова, это большая утрата для вас, которую невозможно восполнить никакими словами. Разделяю вашу горечь, вспоминаю свою маму, которая горевала в свое время, потеряв своего ребенка», — сказал Жээнбеков навещая семью Адинай.

15 июля президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении студентки посмертно медалью «Эрдик» за добровольный самоотверженный труд и вклад в борьбу COVID-19

Смерть студентки

Известно, что 21-летняя студентка Адинай Мырзабекова скончалась в стационаре, развернутом на базе гостиницы «Discovery». Коллега студентки рассказал, что в стационар на базе отеля берут пациентов в состоянии средней тяжести и там нет никаких реанимационных мероприятий, препаратов и аппаратуры.

Другой коллега Адинай заявил, что девушка умерла не от пневмонии, так как за все время работы она не жаловалась на здоровье.

«Пришла верхушка для того, чтобы прикрыть себя. Они попытаются все скинуть на нас. Будут говорить, что мы не придерживались каких-то эпидемиологических норм, не носили СИЗ. Мы носили их, это могут подтвердить все наши пациенты, которых мы выходили. Мы делали ровно то, что предписано в протоколе Минздрава. Мы осматривали себя каждый день после работы, вечером», — рассказал он. Сестра Мурзабековой также сообщила, что власти давят на волонтеров, не желая брать на себя ответственность за смерть студентки.

Она считает, что девушка скончалась из-за инфаркта. Тем не менее, названная минздравом пневмония — не окончательный диагноз.

«Окончательный диагноз будет известен после судебно-медицинских исследований», — отметили в минздраве.

Почему студенты спасают пациентов?

Из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдается нехватка медперсонала. По этой причине к работе с больными c коронавирусом и пневмонией стали привлекать и студентов медицинских факультетов.

А премьер-министр Кубатбек Боронов 8 июля заявил, что необходимо отозвать всех медработников, находящихся в трудовом отпуске. Хотя в отпуски в начале пандемии отправили пожилых медиков и медработников с хроническими болезнями.

Минздрав продолжает делить статистику на пациентов с коронавирусом и на больных с пневмонией, хотя врачи считают, что фиксируемая сейчас вирусная пневмония не что иное, как тяжелая форма течения COVID-19.

При этом минздрав ежедневно озвучивает лишь статистику по пациентам с положительными тестами на коронавирус, не говоря о пациентах с пневмонией, теми же симптомами, но отрицательным тестом.

Озвучивание только части информации выглядит как приуменьшение масштабов пандемии. Единственное, что регулярно озвучивается по пневмонии — это ежедневная смертность, и она в разы больше ежедневно

По данным минздрава, на 16 июля всего за время пандемии COVID-19 диагностирован у 2 076 медработников.

Из стационаров с выздоровлением за сутки выписались семь медсотрудников. Общее количество выздоровевших медиков составляет 583 человека.

Всего за время пандемии зафиксировано 12 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 167 пациентов с COVID-19 умерли.

2 076 случаев заражения среди медработников никак нельзя считать полным списком, пока в статистику не внесут данные по коронавирусной пневмонии. Минздрав планирует совместить статистики, но пока считает их отдельно.

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19. Потому что провоцирует эту пневмонию коронавирус — и если при обычном течении болезни воспаляются ткани легких, то при вызванной коронавирусом пневмонии мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками.