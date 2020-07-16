В соцсетях распространялась информация о том, что больница и вовсе закрывается из-за нехватки медперсонала и лекарств.

Замдиректора Ысык-Атинской территориальной больницы, расположенной в городе Кант, Альсира Момуналиева опровергла информацию о том, что госпиталь перестал принимать новых больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Половина медиков болеет»

«Это ложная информация. Бессовестные, кто так пишет. Мы тут людей лечим, половина наших медиков болеет. Мы в таком состоянии гробим наше здоровье для населения, стольких людей с того света вытаскиваем, а нас так очерняют», — говорит Момуналиева.

По ее словам, сейчас в госпитале достаточное количество и медиков, и медпрепаратов, и средств индивидуальной защиты.

«У нас есть все, что нужно. Обеспечение нормальное. Тендера [на закупку лекарств] мы проводим. Сейчас питание нам привозят спонсоры. Медработников нам хватает: в помощь к нам приехали из Москвы медсестры и врачи, а также с Токмакского медучилища и Кара-Балты. Мы сейчас укомплектовались», — рассказывает Момуналиева.

По ее данным, сейчас в госпитале для пациентов с внебольничной пневмонией работают 18 врачей, 25 медсестер и 17 санитарок. В инфекционном отделении для зараженных коронавирусом служат три врача, три медсестры и три санитарки.

«Приходится побунтовать»

Сотрудница госпиталя, пожелавшей остаться анонимной, рассказала «Клоопу», что заболевшим во время работы медработникам выдают лекарства не в полной мере и им неизвестно, куда деваются медпрепараты, которые привозят волонтеры.

«В обсервации есть все условия, все хорошо. Только вот заведующему отделением хирургии, который работает в очаге с коронавирусными больными, выдали всего два флакона “Клексана”, сказали, больше нет и чтобы не спрашивал. У него односторонняя пневмония и коронавирусная инфекция», — сказала медработница.

Она добавила, что больным медработникам пришлось «побунтовать», чтобы их начали лечить. Теперь им капают «Гепарин», которого «достаточно» в больнице.

*«Клексан» и «Гепарин» — прямые антикоагулянты, содержащие гепарин — вещество, препятствующее свертыванию крови. Сейчас их, в основном, используют для предотвращения возникновения тромбов в легочной артерии при пневмонии, вызванной COVID-19.

По ее словам, кроме 21 больного медика с пневмонией, в обсервации лечатся еще около 40 медработников с подтвержденным COVID-19. Всего там сейчас содержится около 80 медиков — одна смена медработников, которая отработала 14 дней.

«Лечат, как положено»

Замдиректора госпиталя опровергла и эти данные. По ее словам, сейчас болеют 43 медработника, а привезенную волонтерами партию препарата «Клексан» администрация раздала больным медикам.

«Мы открыли медикам истории болезни, сделали рентген, как положено они лечатся, выписывают требования. Кроме “Клексана” [пневмонию] прекрасно можно лечить “Гепарином”, он у нас есть в больнице», — рассказала Момуналиева.

По ее словам, администрация госпиталя «сама просит спонсоров и волонтеров привезти дорогостоящие дефицитные лекарства только для медиков».

«Проделана огромная работа. Администрация круглыми сутками работает. Мы создаем с каждой группой [медиков] чат, обучаем их и контролируем все дистанционно. А в коллективе всегда найдутся завистники, которые вечно ничем не довольны», — считает замдиректора Кантского госпиталя.

Медикаменты от волонтеров

Волонтеры народного штаба «Биз Барбыз» привезли 15 июля в госпиталь, расположенный в Ысык-Атинской больнице, 5 упаковок препарата «Клексан», 2 упаковки «Ксарелто» и 100 штук защитных щитков для лица для медработников.

Фото: волонтеры «Биз Барбыз»

Сегодня утром, 16 июля, волонтеры поделились в группе «Кант — куттуу шаар» в телеграме о том, что медработникам до сих пор не хватает лекарств.

«К сожалению, есть большая потребность по «Клексану». Сейчас в Канте уже не принимают больных. Врачи сейчас лечат себя и крайне не хватает лекарств, как «Клексан» и «Цепефин»», — написал один из волонтеров.

За все время пандемии коронавируса число заражений COVID-19 среди медработников достигло 2076. За всем время пандемии из стационаров выписались 583 медика.

На 16 июля по официальной статистике по коронавирусу, в которую не вносят данные по пневмонии, в стране 12 498 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли 167 человек с подтвержденным коронавирусом, а с диагнозом «пневмония» — 612 пациентов.

Минздрав официально признал смерть шестерых медработников от осложнений, вызванных коронавирусом. Смерти с пневмонией минздрав не включает в этот список. И их намного больше.

2 076 случаев заражения среди медработников никак нельзя считать полным списком, пока в статистику не внесут данные по коронавирусной пневмонии. Минздрав обещал совместить статистики.

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19. Потому что провоцирует эту пневмонию коронавирус — и если при обычном течении болезни воспаляются ткани легких, то при вызванной коронавирусом пневмонии мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками.