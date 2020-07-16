Начальница управления общественного здравоохранения Айнура Акматова призвала кыргызстанцев с коронавирусом и пневмонией воздержаться от хиджамы.

Хиджама или кровопускание – метод альтернативной медицины, который большинство врачей уже давно не рассматривают как метод лечения, так как у него отсутствуют доказательства эффективности.

Айнура Акматова пояснила, что в социальных сетях стали распространять информацию о том, что процедура хиджамы помогает при коронавирусе и пневмонии. В этих сообщениях подчеркивается, что врачи это подтверждают и советуют метод.

«Этот метод не лицензирован, никаких медицинских подтверждений пользы данной процедуры нет, ни в каком протоколе лечения хиджама не прописана. Просим воздержаться от таких процедур. Не забывайте, что гепатит, ВИЧ и другие болезни могут передаваться через кровь. Люди говорят, что 7-8 дней ходили на процедуру и что у человека спала температура, но в этот период организм человека борется с вирусом, вырабатывается иммунитет, и температура спадает сама. Необходимо быть физически активными, делать упражнения, принимать витамины, пить много жидкости. А хиджама может быть опасна для вашего здоровья, последствия могут проявиться позже», – сказала Акматова.

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 521 человека. Всего в стране 12 498 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли 167 человек с подтвержденным коронавирусом, а с диагнозом «пневмония» — 612 пациентов.