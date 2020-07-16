В своем твиттере киберспортсмен Бакыт Эмилжанов рассказал, что он и его брат выехали в Иссык-Кульскую область, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Они также передали в область лекарства.

Завтра с утра выезжаем в Иссык-Кульскую область с @hell4pan , оператором и моим родным братом. В ближайшем будущем покажем насколько сложная сейчас ситуация в регионах и постараемся помочь в этой сложной борьбе. Не оставайтесь в стороне и соблюдайте все меры защиты. https://t.co/L0ec2SeOO3 — Bakyt Emilzhanov (@w_zayac) July 14, 2020

Бакыт Эмилжанов профессиональный киберспортсмен и выступает за известную российскую команду Virtus.Pro под именем Zayac, команда участвует в турнирах по компьютерной игре DOTA 2. Это не первая команда Бакыта, ранее он был членом команды из Украины Natus Vincere (NAVI).

Режиссёр Эрик Абдыкалыков, который направился в область с Бакытом, периодически публикует фотографии с больниц Иссык-Кульской области. По его словам, там не хватает мест для лечения больных.

В них также нет нормальных условий, в которых врачи оказывали бы помощь пациентам.

«Вы бы видели как разделена красная и чистая зона в Балыкчинской больнице. Ничем. Просто фанера. При мне люди заходят, выходят, кто-то в СИЗ, кто-то нет», — пишет Абдыкалыков.

Полпредство пока не принимало решения о закрытии области из-за ситуации с коронавирусом, а все открытые пансионаты готовы встречать приезжающих, придерживаясь санитарных правил.

Однако правительство 9 июля объявило о решении временно приостановить работу общественного транспорта, курсирующего между всеми областями и городами страны. Ограничения продлятся «до улучшения эпидемиологической ситуации в регионах Кыргызстана».

По данным минздрава, в Кыргызстане на 16 июля зарегистрировано 12 498 случаев заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 682 пациента. Выписаны за время пандемии с выздоровлением 3 735 человек. Умерли с диагнозом коронавирус 167 человек.

От внебольничной пневмонии в Кыргызстане с марта скончались 612 человек. Минздрав пока ведет раздельную статистику по заражениям внебольничной пневмонией и коронавирусом. Однако врачи и эксперты говорят о том, что статистику необходимо объединить.

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