Режиссёр Эрик Абдыкалыков опубликовал в Твиттере фотографию главного входа Иссык-Кульской территориальной больницы, на двери которой висят таблички со словами «Мест нет».

«Привет всем, кто заявлял о готовности к пандемии. Это только начало пиздеца, а свободных мест уже нигде нет. Халатность власти нужно расценивать, как геноцид и преступление против своего народа», — пишет режиссёр.

Абдыкалыков периодически публикует фотографии с больниц Иссык-Кульской области, там не хватает мест для лечения больных. По его словам, в них также нет нормальных условий, в которых врачи оказывали бы помощь пациентам.

«Вы бы видели как разделена красная и чистая зона в Балыкчинской больнице. Ничем. Просто фанера. При мне люди заходят, выходят, кто-то в СИЗ, кто-то нет», — пишет Абдыкалыков.

На 16 июля в Иссык-Кульской области зафиксировано 412 случаев заражения коронавирусом. Всего в Кыргызстане уже 12 498 подтвержденных случаев.