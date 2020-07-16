Режиссёр Азим Азимов на Ютуб канале «Контекст Медиа» рассказал о том, как Кыргызстан переживает первую волну коронавируса. Азимов затронул такие темы как: безответственность властей, нехватка мест в больницах, высокая зараженность и смертность среди населения, врачи, которые работают на износ и не получают зарплату и СИЗы, и народ Кыргызстана, который был брошен один на один в борьбе с пандемией.

«Премьер-министр и президент провалили свою работу. Последствия их бездействия обернутся трагическими последствиями для страны», — сказал Азимов.

Важное из видео:

Власти не подготовили страну к волне коронавируса за 45 дней карантина;

Правительство получило около 500 млн сомов от международных организаций на борьбу с COVID-19, но потратило их на «латание дыр» в бюджете;

Власти не давали права частным лабораториям проводить анализы на выявление коронавирусной инфекции. Опомнились только сейчас, когда граждане сами себе ставят диагноз;

Врачи — это современные герои. Однако вместо того, чтобы их поддержать, власти не платят им обещанные надбавки, не выдают СИЗ и не обеспечивают транспортом и питанием;

Чиновники не соблюдают дистанцию и не носят маски. Они посещают массовые мероприятия и похороны, но запрещают делать это гражданам;

В том, что в Кыргызстане произошла вспышка коронавируса в стране, власти винят народ.

«Нельзя во всём, что происходит в стране винить только простой народ, который ходит без маски и посещает праздники и похороны. Руководство страны — президент, правительство и парламент — должны быть впереди и показывать пример. Для того мы их и избираем, чтобы они были лидерами и указывали нам путь. Но если они этого не делают, то и ответственность ложится на их плечи», — сказал Азимов.