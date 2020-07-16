Пресс-служба Госпограничной службы сообщила, что 15 июля на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» задержана машина, направлявшаяся из Кыргызстана в Казахстан.

При осмотре, в машине нашли четыре комплекта кислородных концентраторов, пульсоксиметр, а также лекарства «Ингавирин» и «Ксарелто», которые запрещены к вывозу из страны из-за пандемии COVID-19.

Водителей авто задержали и передали в соответствующие органы для разбирательства.

Кислородные концентратор используют для подачи кислорода пациенту при высокой концентрации, которая выше, чем в атмосфере воздуха.

От аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) он отличается тем, что ИВЛ подает кислород и сжатый осушенный воздух прямо в легкие пациента, чтобы напрямую насытить кровь кислородом. ИВЛ используют в тех случаях, когда пациент уже не может самостоятельно дышать.