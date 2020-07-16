Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов сообщил в твиттере, что 14 июля от пневмонии умерла диспетчер скорой помощи Акылай Ажибаева.

«Молодая, весёлая, вся такая шустрая — такой она была. Ужасно было видеть как рыдает весь диспетчерский отдел, при этом принимая вызовы и разговаривая с вызывающими», — написал он.

В Кыргызстане практически каждый день становится известно о медиках, которые скончались от пневмонии. Их коллеги жалуются в социальных сетях, что врачам не выдают СИЗы и зарплату. Они говорят, что весь медперсонал работает на износ в самых жутких условиях при этом контактируя с заражёнными.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 2076 случаев заражения COVID-19 медицинскими работниками — 583 из них вылечились.

По официальной информации Минздрава шесть медиков скончались от коронавируса. Смерти с пневмонией минздрав не включает в этот список. И их намного больше.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. О смерти сообщал минздрав.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. О смерти сообщил минздрав.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. О его смерти сообщал минздрав.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. О ее смерти сообщал минздрав.

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Тест на коронавирус подтвердился уже после смерти, о чем сообщил Минздрав.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров — у него была двусторонняя пневмония. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука — у него тоже была пневмония.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы — у него была двусторонняя пневмония.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева. У 66-летней женщины была диагностирована двусторонняя пневмония.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов. У него была пневмония.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония.

11 скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева. Сообщается, что у врача-терапевта была двусторонняя пневмония.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии. Минздрав сообщил, что у нее была пневмония, но родные считают, что у нее мог быть инфаркт.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области. Минздрав подтвердил, что у нее был коронавирус.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

14 июля от пневмонии скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога Турата Кулжабаева — у 45-летнего мужчины была двусторонняя пневмония.