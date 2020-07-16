В Бишкеке 15 июля от двусторонней пневмонии скончалась учительница начальных классов физико-математической школы-лицея №61 Ирина Нефедова. Об этом «Клоопу» сообщили родители одного из её учеников.

«Ей в пятницу, 10 июля диагностировали двустороннюю пневмонию. А вчера её не стало», — сказали родители.

Они рассказывают, что Нефёдова была не только хорошим преподавателем, но и добрым и открытым человеком.

«Я буду всегда вам благодарна за вашу поддержку, советы и понимание сложностей моего одинокого воспитания детей. Несмотря на всю свою загруженность, вы всегда могли позвонить, предупредить и подставить плечо», — написала в Фейсбуке мама одной из её учениц.

Ирина Нефёдова имела награду отличника образования Кыргызской Республки.

В Кыргызстане растет количество больных с COVID-19 и наблюдается вспышка внебольничной пневмонии. Премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что возбудителем пневмонии является коронавирус. Минздрав пообещал совместить статистики по коронавирусу и пневмонии.

Минздрав каждый день сообщает о смертях от пневмонии. Так по данным ведомства, с марта от пневмонии скончались 612 человек.

Всего в Кыргызстане на 16 июля 12 498 случаев заражения COVID-19, из которых выписались из больниц с выздоровление — 5632 пациента. Сначала пандемии скончались 167 человек с подтвержденным коронавирусом.