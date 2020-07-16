По данным минздрава, за последние сутки по республике зафиксирован 521 новый случай инфицирования COVID-19.

В Бишкеке зарегистрирована большая часть случаев — 273. В Чуйской области выявлено 74 случая, в Баткенской области — 39, в городе Ош — 38, в Джалал-Абадской области — 43, в Ошской области — 16, в Иссык-Кульской области — 30, в Таласской – 8.

По официальной статистике по коронавирусу, в которую не вносят данные по пневмонии, в стране 12 498 случаев заражения.

96 из новых зараженных — медики. Общее число заражений среди медработников достигло 2076.

75 человек с ранее подтвержденным тестом на коронавирус выписали из больниц. Всего по стране число выздоровевших по республике составляет 5632 пациента.

Семь из выздоровевших — медработники. За всем время пандемии из стационаров выписались 583 медика.

Скончались за последние сутки 48 человек: 7 с подтвержденным тестом на коронавирус, 41 — с внебольничной пневмонией.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли 167 человек с подтвержденным коронавирусом, а с диагнозом «пневмония» — 612 пациентов.